Новое место притяжения. Планетарий в Барнауле ждет масштабная реконструкция
Все работы планируется завершить в ближайшие несколько лет
09 августа 2023, 11:14, ИА Амител
Здание барнаульского планетария, где ранее располагался кинотеатр "Родина", ждет масштабная реконструкция. Внутри помещения появится музей космонавтики, а территория рядом с планетарием должна стать новым местом притяжения для всех барнаульцев. Проект реконструкции планетария обсудили 8 августа на совещании в администрации краевой столицы.
Что появится внутри здания?
Планируется провести реконструкцию части помещений внутри здания, а также облагородить прилегающую территорию. В настоящее время разработана проектно-сметная документация для продолжения ремонтных работ в помещениях, проводится государственная экспертиза.
Как сообщает пресс-служба мэрии, после проведения ремонтных работ откроют интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений. В нем можно будет посмотреть на различные модели, связанные с космосом.
Также внутри планетария заработает музей истории космонавтики. Там будут проводить выставки. Пространство планируют использовать также для показа экспозиций из музеев России, входящих в Ассоциацию музеев космонавтики РФ и Ассоциацию планетариев России.
Кроме того, сделают помещения для проведения тематических кружков для барнаульских школьников.
Изменится ли фасад здания?
Безусловно. Сейчас ведется проектная работа по преображению внешнего вида здания и благоустройству прилегающей территории, которая должна стать новым местом притяжения в городском пространстве. Проект реставрации планетария будет представлен архитектурному сообществу в ближайшее время.
Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе совещания рассказал, что планетарий действительно пользуется популярностью у жителей и гостей краевой столицы. Там активно проводят праздники и тематические познавательно-развлекательные мероприятия. Поэтому, отметил Вячеслав Франк, в будущем необходимо привести в порядок прилегающую территорию рядом с бывшим кинотеатром "Родина".
Что уже сделано в планетарии?
В новое здание на проспекте Ленина сотрудники планетария переехали в феврале 2022 года. В одном из залов бывшего кинотеатра "Родина" сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно. Зал рассчитан на 45 человек.
Также улучшили звуковую систему основного зала – теперь здесь современное объемное звучание 5.1. Система поддерживает цифровые программы, а также проекцию звездного неба. На полное техническое обновление планетария потратили порядка 9 миллионов рублей, еще 4 миллиона ушло на дооснащение купольного зала.
По информации мэрии, в планетарии сейчас можно увидеть более 40 образовательно-просветительских программ для детей, школьников и взрослых. Еженедельно на астроплощадке планетария бесплатно проходят вечера тротуарной астрономии и уличные наблюдения за Солнцем.
"На сегодняшний день проведено 798 мероприятий на платной и безвозмездной основе. В текущем году организуемые планетарием мероприятия посетили 72 900 человек. А с тех пор как появилась возможность посещать планетарий по "Пушкинской карте", 850 человек побывали по этой программе", – приводит пресс-служба слова председателя комитета по культуре города Валерия Паршкова.
12:44:15 09-08-2023
На 15 лет закроют как музей на пл. Октября.
00:05:52 10-08-2023
Поправьте меня, пожалуйста: а разве планетарий не недавно открылся? Всякие реконструкции были, переезды и т.д. И вдруг - капитальный ремонт... Как? Уже? Чудны дела твои, Господи...