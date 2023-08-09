Новое место притяжения. Планетарий в Барнауле ждет масштабная реконструкция

Все работы планируется завершить в ближайшие несколько лет

09 августа 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

Здание барнаульского планетария, где ранее располагался кинотеатр "Родина", ждет масштабная реконструкция. Внутри помещения появится музей космонавтики, а территория рядом с планетарием должна стать новым местом притяжения для всех барнаульцев. Проект реконструкции планетария обсудили 8 августа на совещании в администрации краевой столицы.

Что появится внутри здания?

Планируется провести реконструкцию части помещений внутри здания, а также облагородить прилегающую территорию. В настоящее время разработана проектно-сметная документация для продолжения ремонтных работ в помещениях, проводится государственная экспертиза.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после проведения ремонтных работ откроют интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений. В нем можно будет посмотреть на различные модели, связанные с космосом.

Также внутри планетария заработает музей истории космонавтики. Там будут проводить выставки. Пространство планируют использовать также для показа экспозиций из музеев России, входящих в Ассоциацию музеев космонавтики РФ и Ассоциацию планетариев России.

Кроме того, сделают помещения для проведения тематических кружков для барнаульских школьников.

Изменится ли фасад здания?

Безусловно. Сейчас ведется проектная работа по преображению внешнего вида здания и благоустройству прилегающей территории, которая должна стать новым местом притяжения в городском пространстве. Проект реставрации планетария будет представлен архитектурному сообществу в ближайшее время.

Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе совещания рассказал, что планетарий действительно пользуется популярностью у жителей и гостей краевой столицы. Там активно проводят праздники и тематические познавательно-развлекательные мероприятия. Поэтому, отметил Вячеслав Франк, в будущем необходимо привести в порядок прилегающую территорию рядом с бывшим кинотеатром "Родина".

Что уже сделано в планетарии?

В новое здание на проспекте Ленина сотрудники планетария переехали в феврале 2022 года. В одном из залов бывшего кинотеатра "Родина" сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно. Зал рассчитан на 45 человек.

Также улучшили звуковую систему основного зала – теперь здесь современное объемное звучание 5.1. Система поддерживает цифровые программы, а также проекцию звездного неба. На полное техническое обновление планетария потратили порядка 9 миллионов рублей, еще 4 миллиона ушло на дооснащение купольного зала.

По информации мэрии, в планетарии сейчас можно увидеть более 40 образовательно-просветительских программ для детей, школьников и взрослых. Еженедельно на астроплощадке планетария бесплатно проходят вечера тротуарной астрономии и уличные наблюдения за Солнцем.