Новое оборудование для развития детей появилось в двух детских домах Алейского района

Это создаст новые возможности для обучения и здорового образа жизни среди детей

02 ноября 2023, 08:16, ИА Амител

















































































































Фото: предоставлено amic.ru

Помощь в форме мультимедийного оборудования и спортивного инвентаря получили Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дружба".

При поддержке Максима Банных, депутата АКЗС, в детских домах появилось мультимедийное оборудование, которое будет использоваться для образовательных целей и развития детей, а также велосипеды, комплекты гирь и гантелей, самокаты, теннисный стол и другие спортивные снаряды. Это создаст новые возможности для обучения и здорового образа жизни среди детей.

Для соблюдения теплового режима и комфорта в комнатах, где проживают воспитанники, будут установлены кондиционеры.

На базе Алейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сейчас находится 33 воспитанника, в Краевом социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Дружба" – 20 детей. Сотрудники оказывают помощь ребятам в социализации, окружают их заботой и любовью, помогают преодолеть жизненные трудности, раскрывают в них способности, создают возможности для развития талантов.

Руководство центров отмечает, что новое оборудование внесет существенные изменения в жизнь детей, находящихся под их опекой.

КГБУСО "Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дружба" предназначено для оказания помощи (социальной реабилитации) несовершеннолетним, их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, посредством предоставления социальных услуг.



КГБУ "Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" ведет круглосуточный прием и содержание детей, в том числе создает условия для их пребывания, приближенные к семейным и обеспечивающие безопасность. Дети проживают в четырех воспитательных группах, по квартирному типу. В учреждении созданы благоприятные условия проживания и воспитания. Дети в возрасте от 3 до 18 лет проживают в семьях по восемь человек, объединенных по принципу совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста (братья и сестры живут в одной семье).