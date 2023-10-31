Священник рассказал, как бизнесмен помогает строить новый собор в Барнауле

Строительство Спасо-Сергиевского собора планируют завершить во второй половине 2024 года

31 октября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: tsargrad.biz

В Барнауле в 2023 году возобновилось строительство Спасо-Сергиевского собора рядом с парком "Солнечный ветер", заложенного в 2015 году патриархом Кириллом, пишет "Атмосфера".

Как рассказал протоиерей Андрей Басов, в строительстве собора помогает депутат АКЗС, бизнесмен Максим Банных – в октябре он выделил более 100 тысяч штук силикатного кирпича, примерная стоимость которого около 2 млн рублей.

"С Максимом Анатольевичем мы сотрудничаем уже более пяти лет. За эти годы он неоднократно помогал Барнаульской епархии – как финансами, так и материалами", – отметил настоятель Спасо-Сергиевского собора.

Басов подчеркнул, что кирпич выделяется постоянно на различные строящиеся объекты. Например, на Одигитриевскую церковь в Барнауле, храм Иоанна Предтечи на Черницком кладбище, храм святых Константина и Елены в поселке Рощино Первомайского района.

"Нужно отдать должное Максиму Анатольевичу, который подхватил эстафету у своего отца. Как известно, Анатолий Николаевич также много помогал церкви, например, он был главным спонсором строительства храма в Нагорном парке Барнаула", – напомнил Басов.

Строительство Спасо-Сергиевского собора планируют завершить во второй половине 2024 года, после чего начнутся работы по внутренней отделке.