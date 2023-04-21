Новое приложение Сбера удалили из App Store

SBOL находился в магазине приложения меньше двух дней

21 апреля 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из App Store пропал новый аналог приложения Сбербанк Онлайн под названием SBOL.

Программа стала доступна для скачивания 19 апреля, но спустя полтора дня её удалили, пишет iPhones.ru.

Оригинальное приложение Сбера заблокировали в App Store ещё в апреле 2022 года. Летом и осенью оно вновь появлялось в магазине, но его также впоследствии удаляли.

При этом с декабря Сбер бесплатно устанавливает приложения на айфоны всех желающих в своих отделениях.