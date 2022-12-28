Сбер начал устанавливать свое мобильное приложение на устройства Apple в отделениях

В ноябре приложение в очередной раз удалили из App Store

28 декабря 2022, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

«Сбер» начал устанавливать свое мобильное приложение на устройства от Apple в отделениях. Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 тыс. офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», — заявил он.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине страны Запада ввели против Сбербанка блокирующие санкции. После этого Apple удалила из App Store приложение «Сбербанк Онлайн».

Его официальный аналог под названием СБОЛ появился в магазине в середине августа, но уже через неделю его удалили. 10 октября приложение вновь стало доступно пользователям. В ноябре приложение снова удалили.