Приложения пяти российских банков удалили из App Store и Play Market
Среди них — Почта Банк, "Русский стандарт" и другие
30 ноября 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Apple и Google удалили приложения банков, которые недавно попали под санкции США.
Из Play Market исчезли Почта Банк, Хоум Банк, "Русский Стандарт", "Абсолют" и Всероссийский банк развития регионов.
В AppStore пока остался "Русский Стандарт" – остальные тоже пропали.
Ранее собрали главные отечественные приложения, которые заместили зарубежные аналоги.
09:49:00 30-11-2023
Значит скоро закроются
10:16:21 30-11-2023
Гость (09:49:00 30-11-2023) Значит скоро закроются... банки закроются из-за плеймаркета?)) смешно.
10:35:48 30-11-2023
Гость (09:49:00 30-11-2023) Значит скоро закроются... Приложения Сбера, Тинькова, Альфы в маркетах нет, но их легко скачать в офисах этих банков, а из Тинькова к тебе даже приедут)
14:21:36 30-11-2023
Гость (10:35:48 30-11-2023) Приложения Сбера, Тинькова, Альфы в маркетах нет, но их легк... Зачем в какие-то офисы ездить? Ещё в прошлом году вышел наш магазин приложений RuStore - там есть все попавшие под санкции приложения, да ещё и обновляются.
16:32:34 30-11-2023
Это очень сильный удар по Путину!)))