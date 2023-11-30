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Приложения пяти российских банков удалили из App Store и Play Market

Среди них — Почта Банк, "Русский стандарт" и другие

30 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Apple и Google удалили приложения банков, которые недавно попали под санкции США.

Из Play Market исчезли Почта Банк, Хоум Банк, "Русский Стандарт", "Абсолют" и Всероссийский банк развития регионов.

В AppStore пока остался "Русский Стандарт" – остальные тоже пропали.

Ранее собрали главные отечественные приложения, которые заместили зарубежные аналоги.

санкции банки приложения

Комментарии 5

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Гость

09:49:00 30-11-2023

Значит скоро закроются

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Элен без ребят

10:16:21 30-11-2023

Гость (09:49:00 30-11-2023) Значит скоро закроются... банки закроются из-за плеймаркета?)) смешно.

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Гость

10:35:48 30-11-2023

Гость (09:49:00 30-11-2023) Значит скоро закроются... Приложения Сбера, Тинькова, Альфы в маркетах нет, но их легко скачать в офисах этих банков, а из Тинькова к тебе даже приедут)

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Гость

14:21:36 30-11-2023

Гость (10:35:48 30-11-2023) Приложения Сбера, Тинькова, Альфы в маркетах нет, но их легк... Зачем в какие-то офисы ездить? Ещё в прошлом году вышел наш магазин приложений RuStore - там есть все попавшие под санкции приложения, да ещё и обновляются.

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Гость

16:32:34 30-11-2023

Это очень сильный удар по Путину!)))

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