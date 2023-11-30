Приложения пяти российских банков удалили из App Store и Play Market

Среди них — Почта Банк, "Русский стандарт" и другие

30 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Apple и Google удалили приложения банков, которые недавно попали под санкции США.

Из Play Market исчезли Почта Банк, Хоум Банк, "Русский Стандарт", "Абсолют" и Всероссийский банк развития регионов.

В AppStore пока остался "Русский Стандарт" – остальные тоже пропали.

Ранее собрали главные отечественные приложения, которые заместили зарубежные аналоги.