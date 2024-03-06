Новое руководство бийского БОЗ хочет вернуть уволившихся

Часть из бывших сотрудников уже получили приглашения на работу

06 марта 2024, 17:50, ИА Амител

Рукопожатие / Фото: pxhere.com/ru/photo/1187331

Новый руководитель Бийского олеумного завода Руслан Пелипенко хочет вернуть уволившихся ранее сотрудников. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Отмечается, что Пелипенко не местный и ранее работал заместителем директора Казанского государственного казенного порохового завода.

С его назначением на заводе обсуждают возможность возвращения на работу специалистов, которые ранее покинули свои места.

Отмечается, что некоторые из них уже получили приглашения.

Часть бывших руководителей БОЗ покинула рабочие места после увольнения Петра Переведенцева, ранее занимавшего пост директора.