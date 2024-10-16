Новое условие работы для мигрантов могут ввести в РФ
Минэкономразвития: чтобы работать в РФ, мигранты должны иметь российский диплом
16 октября 2024, 14:15, ИА Амител
В России захотели ввести новое условие для мигрантов – предоставлять вид на жительство только иностранцам, работающим по российскому диплому. Предложение на общественное обсуждение вынесло Минэкономразвития, пишет "Российская газета".
Речь идет о мигрантах, которые окончили российские профессиональные и высшие учебные заведения.
"В российскую экономику будут привлекаться иностранные специалисты, владеющие в достаточной степени русским языком, знакомые с культурными особенностями России", – рассказали в министерстве.
При этом авторы законопроекта отмечают, что после получения профильного образования мигрант должен проработать по специальности не менее полугода до дня подачи заявления на ВНЖ.
14:20:29 16-10-2024
Чем больше преград для въезда в РФ всех этих бесов, тем лучше. Они, конечно, не бухают, как русские, но чудят трезвыми хлестче, что любой пьяный...
17:33:13 16-10-2024
Гость (14:20:29 16-10-2024) Чем больше преград для въезда в РФ всех этих бесов, тем лучш... Насчёт "не бухают" как-то сомнительно. Бухают ещё как. Ну и кроме этого другое зелье потребляют.
18:05:02 16-10-2024
Гость (14:20:29 16-10-2024) Чем больше преград для въезда в РФ всех этих бесов, тем лучш... На нашем этаже из шести квартир бухают только в таджикской, так что не соглашусь с вами.
21:57:51 16-10-2024
Гость (14:20:29 16-10-2024) Чем больше преград для въезда в РФ всех этих бесов, тем лучш... насчет всех не скажу но видел сам пьяного таджика не раз, при этом ведет себя как скотина, орет как больной ишак и творит черте что!
04:11:15 19-10-2024
Гость (14:20:29 16-10-2024) Чем больше преград для въезда в РФ всех этих бесов, тем лучш...
Да эти бесы бухают ещё больше чем русские. А вам стыдно должно быть за то что написали про русских
17:17:22 16-10-2024
никогда такое условие не введут , сейчс президенты этих мигрантов опять будут ныть , что мы тут условия их людям не создаем и ущемляем права. Откуда у них наши дипломы? Эта инициатива провальна, все кто лоббирует мигрантов, а также диаспоры начнут ...опу рвать . Новость опять - пошумели разошлись....