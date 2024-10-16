Новое условие работы для мигрантов могут ввести в РФ

Минэкономразвития: чтобы работать в РФ, мигранты должны иметь российский диплом

16 октября 2024, 14:15, ИА Амител

Чемодан с вещами. Мужчина / Фото: freepik.com

В России захотели ввести новое условие для мигрантов – предоставлять вид на жительство только иностранцам, работающим по российскому диплому. Предложение на общественное обсуждение вынесло Минэкономразвития, пишет "Российская газета".

Речь идет о мигрантах, которые окончили российские профессиональные и высшие учебные заведения.

"В российскую экономику будут привлекаться иностранные специалисты, владеющие в достаточной степени русским языком, знакомые с культурными особенностями России", – рассказали в министерстве.

При этом авторы законопроекта отмечают, что после получения профильного образования мигрант должен проработать по специальности не менее полугода до дня подачи заявления на ВНЖ.