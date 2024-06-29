Нового депутата Госдумы выберут в Алтайском крае в 2025 году

Парламентарий отработает на новом месте ровно год – до осенних выборов в Госдуму в 2026-м

29 июня 2024, 07:32, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / 0Фото: amic.ru

В Алтайском крае осенью 2025 года пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по Бийскому округу. Мандат освободился после перехода депутата Александра Прокопьева на должность зампреда правительства Республики Алтай и министра экономического развития РА.

По закону дополнительные выборы должны назначить не позднее чем за 85 дней до дня голосования. Поскольку ближайший ЕДГ должен пройти 8 сентября 2024 года, то в этом году выборы провести уже невозможно. Голосование проведут в сентябре 2025 года. Новый депутат отработает в округе ровно год. Уже осенью 2026-го в стране выберут новый состав парламента на следующую пятилетку.

Прокопьев избирался по Бийскому округу дважды: в 2016 и 2021 годах. Впервые выбран в Госдуму в 2011 году. Работал в комитетах по охране здоровья, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, в этом созыве работает в комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Какие были результаты выборов по Бийскому округу в 2021 году?

Александр Прокопьев – 31,4% (победитель); Антон Арцибашев (КПРФ) – 24,4%; Олег Боронин (СРЗП) – 12,1%, Ксения Киреева ("Новые люди") – 7,6%; Максим Железовский (ЛДПР) – 7,3%; Иван Макаров ("Партия пенсионеров") – 5,1%; Сергей Матасов ("Коммунисты России") – 4,7%; Юрий Ильиных ("Яблоко") – 2,1%. Явка избирателей – 37,5%.Напомним, сейчас интересы Алтайского края в Госдуме представляют шесть депутатов. Это трое одномандатников – Иван Лоор (ЕР), Даниил Бессарабов(ЕР), Мария Прусакова (КПРФ). И столько же списочников – Александр Терентьев (СРЗП), Владимир Шаманов (ЕР), Анжелика Глазкова (КПРФ).