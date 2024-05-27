Два десятка регионов обзаведутся новыми губернаторами

27 мая 2024, 10:15, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

8 сентября 2024 года в России состоится единый день голосования. В этот день пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах России. Воспользоваться правом голоса смогут свыше 55 млн избирателей. Рассказываем, где и кого будут выбирать в России в этом году.

Где будут выбирать губернаторов?

Прямые выборы губернаторов пройдут в 20 регионах России. Как пояснила глава ЦИК Элла Панфилова, изначально таких субъектов было 16, однако после перехода глав Хабаровского края, Калининградской, Кемеровской и Тульской областей на посты министров "ситуация изменилась".

Итак, новыми главами субъектов обзаведутся:

Вологодская область. Предыдущий руководитель – Олег Кувшинников, которого Владимир Путин отправил в отставку в октябре 2023 года (срок истекал в сентябре 2024 года);

Тульская область. Регион возглавлял Алексей Дюмин, который в мае 2024 года перешел на работу в Администрацию президента (срок истекал в сентябре 2026 года);

Калининградская область. Предыдущий руководитель – Антон Алиханов, его срок истекал в сентябре 2027 года. В мае 2024-го возглавил Министерство промышленности РФ;

Хабаровский край. Регионом с 2020 года руководил Михаил Дегтярев. В мае 2024-го он возглавил Министерство спорта РФ (срок истекал в сентябре 2026 года);

Курская область. Предыдущий губернатор – Роман Старовойт. Руководил регионом с 2018 года. В мае 2024-го назначен на пост министра транспорта РФ. Срок истекал в сентябре 2024 года;

Кемеровская область. Сергей Цивилев – предыдущий глава региона – ушел в досрочную отставку после назначения на пост министра энергетики РФ в мае 2024 года (cрок истекал в сентябре 2028-го);

Республика Алтай (нынешний глава – Олег Хорохордин, руководит с марта 2019 года);

Астраханская область (Игорь Бабушкин, с июня 2019);

Волгоградская область (Андрей Бочаров, с 2014 года);

Ставропольский край (Владимир Владимиров, с 2013 года);

Сахалинская область (Валерий Лимаренко, с 2018 года);

Курганская область (Вадим Шумков, с 2018 года);

Липецкая область (Игорь Артамонов, с 2018 года);

Мурманская область (Андрей Чибис, с 2019 года);

Санкт-Петербург (Александр Беглов, с 2018 года);

Забайкальский край (Александр Осипов, с 2018 года);

Республика Башкортостан (Радий Хабиров, с 2018 года);

Оренбургская область (Денис Паслер, с 2019 года);

Республика Калмыкия (Бату Хасиков, с 2019 года);

Челябинская область (Алексей Текслер, с 2019 года).

Новыми главами также обзаведутся три республики: Кабардино-Балкарская (сейчас возглавляет Казбек Коков), Ингушетия (Махмуд-Али Калиматов) и Крым (Сергей Аксенов). Правда, голосовать за кандидатов там будут не жители, а депутаты парламента.

Где будут выбирать депутатов местных парламентов?

Депутатов региональных парламентов будут выбирать в 13 регионах. Это Республика Алтай, Москва, Брянская, Волгоградская и Тульская области, Татарстан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Тува, Крым, Севастополь и Хабаровский край.

В каких городах выберут мэра?

Прямые выборы мэра пройдут только в двух административных центрах – Анадыре (Чукотка) и Абакане (Хакасия). Планировалось, что к ним присоединится Улан-Удэ, однако в марте 2024 года депутаты Народного хурала отменили прямые выборы мэра. В числе аргументов такого решения назывались экономия бюджетных средств и возвращение к советским практикам.

Сейчас прямые выборы мэра сохранились в Якутске, Хабаровске, Анадыре и Абакане. В некоторых из них уже стартовал процесс по отмене прямых выборов главы города. А поэтому не исключено, что число субъектов, где мэров выбирают прямым голосованием, может сократиться.

Где предстоит сформировать городские парламенты?

В 21 регионе россияне проголосуют за депутатов представительных органов региональных столиц. Это Хабаровск, Улан-Удэ, Элист, Симферополь, Йошкар-Ола, Владикавказ, Чита, Благовещенск, Вологда, Иркутск, Курган, Мурманск, Пенза, Южно-Сахалинск, Тула, Челябинск, Биробиджан, Нарьян-Мар, Анадырь, Салехард и Магас.

В каких регионах будут выбирать депутатов Госдумы?

На сентябрь также запланированы допвыборы депутата Госдумы по одномандатному округу в Хакасии, который остался без своего представителя осенью 2023 года после сложения полномочий единоросса Сергея Сокола. Перед этим глава партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил о планах выдвинуть кандидатуру Сокола на должность главы Республики Хакасия, назначенные на 10 сентября 2023 года. Выдвижение состоялось, однако 2 сентября из-за проблем со здоровьем (официальная версия) политик снял свою кандидатуру. А через несколько дней Сокол написал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы.

О том, кого будут выбирать жители Алтайского края осенью 2024 года, читайте в материале amic.ru "Более 60 избирательных кампаний пройдут в Алтайском крае осенью 2024 года".