Все к урнам. Кого будут выбирать в России осенью 2024 года?
Два десятка регионов обзаведутся новыми губернаторами
27 мая 2024, 10:15, ИА Амител
8 сентября 2024 года в России состоится единый день голосования. В этот день пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах России. Воспользоваться правом голоса смогут свыше 55 млн избирателей. Рассказываем, где и кого будут выбирать в России в этом году.
Где будут выбирать губернаторов?
Прямые выборы губернаторов пройдут в 20 регионах России. Как пояснила глава ЦИК Элла Панфилова, изначально таких субъектов было 16, однако после перехода глав Хабаровского края, Калининградской, Кемеровской и Тульской областей на посты министров "ситуация изменилась".
Итак, новыми главами субъектов обзаведутся:
Вологодская область. Предыдущий руководитель – Олег Кувшинников, которого Владимир Путин отправил в отставку в октябре 2023 года (срок истекал в сентябре 2024 года);
Тульская область. Регион возглавлял Алексей Дюмин, который в мае 2024 года перешел на работу в Администрацию президента (срок истекал в сентябре 2026 года);
Калининградская область. Предыдущий руководитель – Антон Алиханов, его срок истекал в сентябре 2027 года. В мае 2024-го возглавил Министерство промышленности РФ;
Хабаровский край. Регионом с 2020 года руководил Михаил Дегтярев. В мае 2024-го он возглавил Министерство спорта РФ (срок истекал в сентябре 2026 года);
Курская область. Предыдущий губернатор – Роман Старовойт. Руководил регионом с 2018 года. В мае 2024-го назначен на пост министра транспорта РФ. Срок истекал в сентябре 2024 года;
Кемеровская область. Сергей Цивилев – предыдущий глава региона – ушел в досрочную отставку после назначения на пост министра энергетики РФ в мае 2024 года (cрок истекал в сентябре 2028-го);
Республика Алтай (нынешний глава – Олег Хорохордин, руководит с марта 2019 года);
Астраханская область (Игорь Бабушкин, с июня 2019);
Волгоградская область (Андрей Бочаров, с 2014 года);
Ставропольский край (Владимир Владимиров, с 2013 года);
Сахалинская область (Валерий Лимаренко, с 2018 года);
Курганская область (Вадим Шумков, с 2018 года);
Липецкая область (Игорь Артамонов, с 2018 года);
Мурманская область (Андрей Чибис, с 2019 года);
Санкт-Петербург (Александр Беглов, с 2018 года);
Забайкальский край (Александр Осипов, с 2018 года);
Республика Башкортостан (Радий Хабиров, с 2018 года);
Оренбургская область (Денис Паслер, с 2019 года);
Республика Калмыкия (Бату Хасиков, с 2019 года);
Челябинская область (Алексей Текслер, с 2019 года).
Новыми главами также обзаведутся три республики: Кабардино-Балкарская (сейчас возглавляет Казбек Коков), Ингушетия (Махмуд-Али Калиматов) и Крым (Сергей Аксенов). Правда, голосовать за кандидатов там будут не жители, а депутаты парламента.
Где будут выбирать депутатов местных парламентов?
Депутатов региональных парламентов будут выбирать в 13 регионах. Это Республика Алтай, Москва, Брянская, Волгоградская и Тульская области, Татарстан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Тува, Крым, Севастополь и Хабаровский край.
В каких городах выберут мэра?
Прямые выборы мэра пройдут только в двух административных центрах – Анадыре (Чукотка) и Абакане (Хакасия). Планировалось, что к ним присоединится Улан-Удэ, однако в марте 2024 года депутаты Народного хурала отменили прямые выборы мэра. В числе аргументов такого решения назывались экономия бюджетных средств и возвращение к советским практикам.
Сейчас прямые выборы мэра сохранились в Якутске, Хабаровске, Анадыре и Абакане. В некоторых из них уже стартовал процесс по отмене прямых выборов главы города. А поэтому не исключено, что число субъектов, где мэров выбирают прямым голосованием, может сократиться.
Где предстоит сформировать городские парламенты?
В 21 регионе россияне проголосуют за депутатов представительных органов региональных столиц. Это Хабаровск, Улан-Удэ, Элист, Симферополь, Йошкар-Ола, Владикавказ, Чита, Благовещенск, Вологда, Иркутск, Курган, Мурманск, Пенза, Южно-Сахалинск, Тула, Челябинск, Биробиджан, Нарьян-Мар, Анадырь, Салехард и Магас.
В каких регионах будут выбирать депутатов Госдумы?
На сентябрь также запланированы допвыборы депутата Госдумы по одномандатному округу в Хакасии, который остался без своего представителя осенью 2023 года после сложения полномочий единоросса Сергея Сокола. Перед этим глава партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил о планах выдвинуть кандидатуру Сокола на должность главы Республики Хакасия, назначенные на 10 сентября 2023 года. Выдвижение состоялось, однако 2 сентября из-за проблем со здоровьем (официальная версия) политик снял свою кандидатуру. А через несколько дней Сокол написал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы.
О том, кого будут выбирать жители Алтайского края осенью 2024 года, читайте в материале amic.ru "Более 60 избирательных кампаний пройдут в Алтайском крае осенью 2024 года".
11:19:00 27-05-2024
Написано много. В итоге, в Алтайском крае и его муниципалитетах будут выборы?