Нового руководителя комитета ЖКХ назначили в Барнауле
Им стал бывший глава МУП Барнаула "Специализированная похоронная служба"
03 июля 2023, 17:51, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Комитет жилищно-коммунального хозяйства барнаульской мэрии возглавил Андрей Никулин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Руководителем комитета стал Андрей Никулин, который ранее возглавлял МУП Барнаула "Специализированная похоронная служба".
Напомним, что пост освободился после того как Денис Ращепкин перешел на должность заместителя главы администрации города по защите населения и информации.
23:52:50 03-07-2023
А разве в Барнауле ЖКХ еще не похоронили? Что ж, тогда назначение достойное - "а на клааадбище так спокооойненько, исключительнаяаа благодааать".
04:04:09 04-07-2023
Жулик жулика повышает. Почему в г.Новоалтайск с начала лета нет горячей воды? Сажать надо а не повышать
07:03:11 04-07-2023
Ну что ж, знаковое назначение. С похоронами ЖКХ проблем точно не будет.
10:29:00 04-07-2023
Как похоронная служба хорошо движется, то глава города - теперь город уничтожается. теперь и до ЖКХ добрались, значит и ЖКХ одной ногой в могиле.
10:56:49 04-07-2023
А это не тот Никулин, что раньше в БТИ на Деповской мышковал, кормился присосавшись?
14:19:08 04-07-2023
Гость (10:56:49 04-07-2023) А это не тот Никулин, что раньше в БТИ на Деповской мышковал... он