Нового руководителя комитета ЖКХ назначили в Барнауле

Им стал бывший глава МУП Барнаула "Специализированная похоронная служба"

03 июля 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Комитет жилищно-коммунального хозяйства барнаульской мэрии возглавил Андрей Никулин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Руководителем комитета стал Андрей Никулин, который ранее возглавлял МУП Барнаула "Специализированная похоронная служба".

Напомним, что пост освободился после того как Денис Ращепкин перешел на должность заместителя главы администрации города по защите населения и информации.