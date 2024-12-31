Новогоднее видеопоздравление Виктора Томенко для жителей Алтайского края
Глава региона пожелал землякам спокойствия, здоровья и благополучия
31 декабря 2024, 23:59, ИА Амител
Источник: официальная страница Виктора Томенко "ВКонтакте"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Новым годом.
"Уважаемые, дорогие жители Алтайского края! Искренне поздравляю вас с Новым годом! Пусть следующий год принесет вам спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, здоровье и благополучие", – сказал Виктор Томенко.
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поздравляю с праздниками
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дима (14:42:45 01-01-2025) поздравляю с праздниками... Вас, Дмитрий Анатольевич, такжэ!