НОВОСТИОбщество

Новогоднее видеопоздравление Виктора Томенко для жителей Алтайского края

Глава региона пожелал землякам спокойствия, здоровья и благополучия

31 декабря 2024, 23:59, ИА Амител

Источник: официальная страница Виктора Томенко "ВКонтакте"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Новым годом. 

"Уважаемые, дорогие жители Алтайского края! Искренне поздравляю вас с Новым годом! Пусть следующий год принесет вам спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, здоровье и благополучие", – сказал Виктор Томенко.

Виктор Томенко праздники Поздравления Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025

Комментарии 2

Avatar Picture
дима

14:42:45 01-01-2025

поздравляю с праздниками

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:53:41 01-01-2025

дима (14:42:45 01-01-2025) поздравляю с праздниками... Вас, Дмитрий Анатольевич, такжэ!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров