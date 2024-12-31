Новогоднее видеопоздравление Виктора Томенко для жителей Алтайского края

Источник: официальная страница Виктора Томенко "ВКонтакте"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Новым годом.

"Уважаемые, дорогие жители Алтайского края! Искренне поздравляю вас с Новым годом! Пусть следующий год принесет вам спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, здоровье и благополучие", – сказал Виктор Томенко.