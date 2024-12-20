Новогодние городки продолжают оформлять в Барнауле
Установка городков на площади Сахарова и ул. Мало-Тобольской близится к завершению
20 декабря 2024, 07:48, ИА Амител
Два центральных новогодних городка – на площади Сахарова и ул. Мало-Тобольской – оформляют в Барнауле. Об этом сообщили в мэрии.
На площади Сахарова установили каркас новогодней ели и наполнили конструкцию искусственной хвоей, а также смонтировали гирлянды. Основное наполнение этого новогоднего городка составят световые фигуры, которых всего будет 26. Они украсят внутреннюю часть площади и входы. Также при оформлении сделают упор на новогоднюю иллюминацию. Завершить оформление планируют к 25 декабря.
На финальной стадии находится установка новогоднего городка на ул. Мало-Тобольской.
Здесь уже поставили шестиметровую искусственную ель и украсили ее большими бантами и шарами. Также оформили вход в новогодний городок, где украшением стали композиции в виде звезд. Прогулочную зону украсили гирляндами, светящимися елями, световым потолком, шарами и фигурами героев мультфильмов. Для детей установили две ледяные горки.
Открыть городок планируют 28 декабря.
Торжественная часть начнется в парке культуры и отдыха "Центральный" в 16:00, а в 17:00 на улице Мало-Тобольской Дед Мороз и Снегурочка торжественно откроют новогодний городок. Детали программы мероприятия мы сообщим дополнительно. Приглашаем горожан и гостей города на праздничную площадку, по которой можно прогуляться всей семьей и сделать красивые фотографии", – отметил глава администрации Центрального района Максим Сабына.
Работы по оформлению новогоднего городка на ул. Мало-Тобольской завершат до конца недели.
08:24:07 20-12-2024
ледовые городки в прошлом, лампочки и макеты победили), мастера ледяной скульптуры разбежались по стране, везде востребованы только не дома))
08:49:47 20-12-2024
С каждым годом всё хуже и хуже площадка на Сахарова. Скоро кроме елки ничего не будет, да и её скорее всего тоже. Позорище..
09:21:23 20-12-2024
В следующем году ждать щиты из сколоченных досок с рисунками снежинок?
09:34:13 20-12-2024
напишите куда надо игрушки для городской елки приносить? я хочу чтобы елка была с игрушками и я игрушки сам сделаю и соседи тоже сделают а то позорно как то, нищенски
11:48:09 20-12-2024
Начала писать пост в вам в поддержку, потом подумала, что лучше без игрушек. В плане безопвсности. Привесят что-нибудь лишнее. Такие времена.
10:17:50 20-12-2024
И здесь трудятся на износ строители новогоднего городка)), минусуя комментарии двумя руками), вперед бездари)
11:35:54 20-12-2024
Люди, имейте совесть. Игрушки вам на елку, ледяные горки под звуки народной-хороводной, блины и народное ликование.. Алтайский Край на первом месте по нищете и фантастическим ценам. После Тувы. А еще чиновники хотят вкусно есть и сладко спать. Окститесь.
11:43:18 20-12-2024
Гость (11:35:54 20-12-2024) Люди, имейте совесть. Игрушки вам на елку, ледяные горки под... Ага, жигули по Ленинскому только и ездят. Нищета я не ел 6 дней.
Нормально все
12:02:49 20-12-2024
Musik (11:43:18 20-12-2024) Ага, жигули по Ленинскому только и ездят. Нищета я не ел 6 д... Так подавляющая часть живет в кредит. Чему удивляться. На фоне 50-60 годов, даже очень неплохо. Но мир как-то на месте не стоит.
13:18:29 20-12-2024
Гость (12:02:49 20-12-2024) Так подавляющая часть живет в кредит. Чему удивляться. На фо... отдадут, если спать не будут.
сейчас живем, и здесь.
думаю, этот вариант как-то лучше чем отдаленное светлое будущее.