Новогодние городки продолжают оформлять в Барнауле

Установка городков на площади Сахарова и ул. Мало-Тобольской близится к завершению

20 декабря 2024, 07:48, ИА Амител

В Барнауле продолжают оформлять новогодние городки / Фото: администрация Барнаула

Фото: администрация Барнаула

Два центральных новогодних городка – на площади Сахарова и ул. Мало-Тобольской – оформляют в Барнауле. Об этом сообщили в мэрии.

На площади Сахарова установили каркас новогодней ели и наполнили конструкцию искусственной хвоей, а также смонтировали гирлянды. Основное наполнение этого новогоднего городка составят световые фигуры, которых всего будет 26. Они украсят внутреннюю часть площади и входы. Также при оформлении сделают упор на новогоднюю иллюминацию. Завершить оформление планируют к 25 декабря.

На финальной стадии находится установка новогоднего городка на ул. Мало-Тобольской.

Здесь уже поставили шестиметровую искусственную ель и украсили ее большими бантами и шарами. Также оформили вход в новогодний городок, где украшением стали композиции в виде звезд. Прогулочную зону украсили гирляндами, светящимися елями, световым потолком, шарами и фигурами героев мультфильмов. Для детей установили две ледяные горки.

Открыть городок планируют 28 декабря.

Торжественная часть начнется в парке культуры и отдыха "Центральный" в 16:00, а в 17:00 на улице Мало-Тобольской Дед Мороз и Снегурочка торжественно откроют новогодний городок. Детали программы мероприятия мы сообщим дополнительно. Приглашаем горожан и гостей города на праздничную площадку, по которой можно прогуляться всей семьей и сделать красивые фотографии", – отметил глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Работы по оформлению новогоднего городка на ул. Мало-Тобольской завершат до конца недели.