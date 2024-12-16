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В Барнауле наряжают в "шубку" главную новогоднюю елку на площади Сахарова. Фото

Также начали оформлять здание Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина

16 декабря 2024, 12:12, ИА Амител

Главная елка на площади Сахарова в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле завершили сборку конструкции главной новогодней елки на площади Сахарова и с помощью искусственных еловых веток начали придавать получившемуся конусу праздничный вид. Также начали оформлять здание Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. 

"Пока выглядит облезлой. Но скоро все доделают, привезут огромные игрушки на елку и гирлянды", – отметил корреспондент amic.ru.

Напомним, для строительства снежного городка с 9 декабря 2024 года до 19 января 2025-го перекрыли движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Ранее власти Барнаула сообщили, что в этом году не будет новогоднего салюта "в рамках открытия снежного городка". Также из-за теплой погоды на Новый год ледяные фигуры заменят светодиодными.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Новый год площадь Сахарова
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Комментарии 7

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Гость

12:17:55 16-12-2024

Почему эту конструкцию упорно называют елкой?

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Гость

12:25:51 16-12-2024

Страшный конус

Там рядом у дворца настоящие красавицы, их бы и наряжали, а не этот ужас

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Гость

12:58:50 16-12-2024

Почему в Москве и Питере ставят натуральные ели, а в Сибири, краю лесов, ставят это убожество?

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Гость

14:10:42 16-12-2024

Гость (12:58:50 16-12-2024) Почему в Москве и Питере ставят натуральные ели, а в Сибири,... На Мало - Тобольской поставили натуральную. Езжай и любуйся. А живые ёлочки жалко вырубать

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Гость

17:00:29 16-12-2024

Гость (14:10:42 16-12-2024) А живые ёлочки жалко вырубать... Живые и не вырубают, их специально выращивали по годам для главной барнаульской ёлки. Скорее бы уже эту сегодняшнюю зелёную морковку списали и снова стали бы наряжать ель из 3000 маленьких ёлок!

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Гость

19:13:46 16-12-2024

Гость (14:10:42 16-12-2024) На Мало - Тобольской поставили натуральную. Езжай и лю... В Москве, Питере ставят ёлки, которые по возрасту через пару лет превратятся в валежник и будут тихо гнить в лесу. А так людей порадуют. Что мешает в Барнауле ставить такую ёлку? Только не говорите, что это забота об экологии или жалость к ёлкам. Кто-то хорошо зарабатывает на этом убожище.

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Гость

13:14:08 16-12-2024

В Москве сейчас красота, новогодние городки сказочные. И елки все настоящие! Жаль, мы такого не заслужили...

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