В Барнауле наряжают в "шубку" главную новогоднюю елку на площади Сахарова. Фото
Также начали оформлять здание Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина
16 декабря 2024, 12:12, ИА Амител
В Барнауле завершили сборку конструкции главной новогодней елки на площади Сахарова и с помощью искусственных еловых веток начали придавать получившемуся конусу праздничный вид. Также начали оформлять здание Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина.
"Пока выглядит облезлой. Но скоро все доделают, привезут огромные игрушки на елку и гирлянды", – отметил корреспондент amic.ru.
Напомним, для строительства снежного городка с 9 декабря 2024 года до 19 января 2025-го перекрыли движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.
Ранее власти Барнаула сообщили, что в этом году не будет новогоднего салюта "в рамках открытия снежного городка". Также из-за теплой погоды на Новый год ледяные фигуры заменят светодиодными.
12:17:55 16-12-2024
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Страшный конус
Там рядом у дворца настоящие красавицы, их бы и наряжали, а не этот ужас
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Гость (14:10:42 16-12-2024) На Мало - Тобольской поставили натуральную. Езжай и лю... В Москве, Питере ставят ёлки, которые по возрасту через пару лет превратятся в валежник и будут тихо гнить в лесу. А так людей порадуют. Что мешает в Барнауле ставить такую ёлку? Только не говорите, что это забота об экологии или жалость к ёлкам. Кто-то хорошо зарабатывает на этом убожище.
13:14:08 16-12-2024
В Москве сейчас красота, новогодние городки сказочные. И елки все настоящие! Жаль, мы такого не заслужили...