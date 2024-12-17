Новогодние представления для младшеклассников Барнаула начнутся 18 декабря

Об этом рассказали на оперативном аппаратном совещании в мэрии

17 декабря 2024, 15:40, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В мэрии Барнаула обсудили, как и когда пройдут елки для барнаульских младшеклассников.

В ходе совещания, проведенного главой города Вячеславом Франком 17 декабря, об организации праздничных мероприятий для школьников рассказал замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

Новогодние представления для учащихся 1-4 классов стартуют с 18 декабря.