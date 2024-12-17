Новогодние представления для младшеклассников Барнаула начнутся 18 декабря
Об этом рассказали на оперативном аппаратном совещании в мэрии
17 декабря 2024, 15:40, ИА Амител
Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В мэрии Барнаула обсудили, как и когда пройдут елки для барнаульских младшеклассников.
В ходе совещания, проведенного главой города Вячеславом Франком 17 декабря, об организации праздничных мероприятий для школьников рассказал замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов.
Новогодние представления для учащихся 1-4 классов стартуют с 18 декабря.
"Кроме этого, с сегодняшнего дня в краевой столице приступили к вручению новогодних подарков детям, находящимся в сложной жизненной ситуации", – добавили в мэрии.
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