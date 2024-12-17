Госавтоинспекция Барнаула будет сопровождать школьников на новогодние представления

Водителей просят быть внимательнее на дорогах

17 декабря 2024, 12:45, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Барнаула

С 18 по 28 декабря по основным автомагистралям Барнаула пройдет следование пеших и организованных колонн автобусов с детьми. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Автомобилистов просят быть внимательнее и пропускать организованные колонны на следующих участках города:

Павловский тракт;

ул. Попова;

ул. Антона Петрова;

ул. Молодежная;

пр. Комсомольский;

пр. Ленина;

пр. Красноармейский.

Водителей просят отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах, а также по возможности выбирать пути объезда магистралей, по которым организовано сопровождение.

Сотрудники Госавтоинспекции в течение всего периода проведения новогодних утренников будут сопровождать автобусы с детьми до места проведения представлений.

"Госавтоинспекция напоминает, что за пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятие места в ней в соответствии с частью 1 статьи 12.15 КоАП предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. А за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, в соответствии с частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года", – подчеркнули в ведомстве.

С 18 по 28 декабря новогодние представления посетят более 39 тыс. детей из 99 школ Барнаула. Для их сопровождения к местам проведения мероприятий сформировано 49 автоколонн и 24 пешие колонны.