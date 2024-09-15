НОВОСТИТуризм

Новогодние туры в России подорожают до 270%

Самый дорогой отдых — в Красной Поляне

15 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Красная поляна / Фото: unsplash.com
Красная поляна / Фото: unsplash.com

Цены на новогодние туры по России выросли на 15-270% в 2024 году, сообщает телеграм-канал Mash.

Поездка в Териберку на морскую прогулку с китами, дегустацию морепродуктов и посещение фермы с хаски и оленями обойдется примерно в 60 тысяч рублей за день, что вдвое дороже, чем в прошлом году.

В Хибинах стоимость восьми ночей в горнолыжном отеле также возросла в два раза – до 150 тысяч.

В Шерегеше недельный отдых в номере с завтраком будет стоить порядка 210 тысяч рублей (+270%).

Неделя на Камчатке – три дня в Петропавловске-Камчатском и четыре дня на базе отдыха у Авачинского вулкана – минимум в 150 тысяч.

Восхождение на Эльбрус подорожает с 57 до 65 тысяч рублей на человека, а тур по Дагестану возрастет в цене до 75 тысяч.

В Красной Поляне цены на отели с бассейном, спа и канатной дорогой достигнут не меньше 400 тысяч рублей (+15%).

Туризм

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

07:07:21 15-09-2024

Кому война , а кому мать родна

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:43:49 15-09-2024

Восхождение на Эльбрус подорожает с 57 до 65 тысяч рублей на человека -- вы знаете, каждые выходные с друзьями мы восходим на Эльбрус.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бдыщ!

07:50:50 15-09-2024

Зачем мне на Новый год Камчатка и какой-то Авачинский вулкан? Зачем переться неизвестно куда и непонятно зачем?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:23 15-09-2024

Бдыщ! (07:50:50 15-09-2024) Зачем мне на Новый год Камчатка и какой-то Авачинский вулкан... Если тебе не понятно зачем ехать на Камчатку, то тебе самое место провести отпуск в своей убогой норе - дома.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:00 15-09-2024

Гость (13:25:23 15-09-2024) Если тебе не понятно зачем ехать на Камчатку, то тебе самое ... а можно я в Тай, а вы на Камчатку или кудатам...? мне в норе непривычно, всегда улетаем на НГ. Так, договорились?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:32 15-09-2024

Вот это мы развили внутренний туризм

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:23 15-09-2024

Когда в крае будет нормальная заработная плата,чтобы жители края могли отдыхать,как все ,поправлять здоровье в Белокурихе, ездить в отпуск,просто ДОСТОЙНО ЖИТЬ.
Сколько лет по уровню зарплат в самом конце списка!!!

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:40 15-09-2024

Гость (10:25:23 15-09-2024) Когда в крае будет нормальная заработная плата,чтобы жители... Да не будет этого никогда, не мечтайте.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:00 15-09-2024

А ФАС в декретный отпуск все ушли ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:32:37 15-09-2024

ибо нефиг

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

17:13:43 15-09-2024

Элен без ребят (12:32:37 15-09-2024) ибо нефиг ... Вангую демографический взрыв.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:20 15-09-2024

Поднимите им налоги, аренду,лицензии, коммуналку... в 270раз

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров