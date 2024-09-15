Новогодние туры в России подорожают до 270%

Самый дорогой отдых — в Красной Поляне

15 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Красная поляна / Фото: unsplash.com

Цены на новогодние туры по России выросли на 15-270% в 2024 году, сообщает телеграм-канал Mash.

Поездка в Териберку на морскую прогулку с китами, дегустацию морепродуктов и посещение фермы с хаски и оленями обойдется примерно в 60 тысяч рублей за день, что вдвое дороже, чем в прошлом году.

В Хибинах стоимость восьми ночей в горнолыжном отеле также возросла в два раза – до 150 тысяч.

В Шерегеше недельный отдых в номере с завтраком будет стоить порядка 210 тысяч рублей (+270%).

Неделя на Камчатке – три дня в Петропавловске-Камчатском и четыре дня на базе отдыха у Авачинского вулкана – минимум в 150 тысяч.

Восхождение на Эльбрус подорожает с 57 до 65 тысяч рублей на человека, а тур по Дагестану возрастет в цене до 75 тысяч.

В Красной Поляне цены на отели с бассейном, спа и канатной дорогой достигнут не меньше 400 тысяч рублей (+15%).