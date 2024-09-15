Новогодние туры в России подорожают до 270%
Самый дорогой отдых — в Красной Поляне
15 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Цены на новогодние туры по России выросли на 15-270% в 2024 году, сообщает телеграм-канал Mash.
Поездка в Териберку на морскую прогулку с китами, дегустацию морепродуктов и посещение фермы с хаски и оленями обойдется примерно в 60 тысяч рублей за день, что вдвое дороже, чем в прошлом году.
В Хибинах стоимость восьми ночей в горнолыжном отеле также возросла в два раза – до 150 тысяч.
В Шерегеше недельный отдых в номере с завтраком будет стоить порядка 210 тысяч рублей (+270%).
Неделя на Камчатке – три дня в Петропавловске-Камчатском и четыре дня на базе отдыха у Авачинского вулкана – минимум в 150 тысяч.
Восхождение на Эльбрус подорожает с 57 до 65 тысяч рублей на человека, а тур по Дагестану возрастет в цене до 75 тысяч.
В Красной Поляне цены на отели с бассейном, спа и канатной дорогой достигнут не меньше 400 тысяч рублей (+15%).
07:07:21 15-09-2024
Кому война , а кому мать родна
07:43:49 15-09-2024
Восхождение на Эльбрус подорожает с 57 до 65 тысяч рублей на человека -- вы знаете, каждые выходные с друзьями мы восходим на Эльбрус.
07:50:50 15-09-2024
Зачем мне на Новый год Камчатка и какой-то Авачинский вулкан? Зачем переться неизвестно куда и непонятно зачем?
13:25:23 15-09-2024
Бдыщ! (07:50:50 15-09-2024) Зачем мне на Новый год Камчатка и какой-то Авачинский вулкан... Если тебе не понятно зачем ехать на Камчатку, то тебе самое место провести отпуск в своей убогой норе - дома.
15:11:00 15-09-2024
Гость (13:25:23 15-09-2024) Если тебе не понятно зачем ехать на Камчатку, то тебе самое ... а можно я в Тай, а вы на Камчатку или кудатам...? мне в норе непривычно, всегда улетаем на НГ. Так, договорились?
08:43:32 15-09-2024
Вот это мы развили внутренний туризм
10:25:23 15-09-2024
Когда в крае будет нормальная заработная плата,чтобы жители края могли отдыхать,как все ,поправлять здоровье в Белокурихе, ездить в отпуск,просто ДОСТОЙНО ЖИТЬ.
Сколько лет по уровню зарплат в самом конце списка!!!
13:11:40 15-09-2024
Гость (10:25:23 15-09-2024) Когда в крае будет нормальная заработная плата,чтобы жители... Да не будет этого никогда, не мечтайте.
11:06:00 15-09-2024
А ФАС в декретный отпуск все ушли ?
12:32:37 15-09-2024
ибо нефиг
17:13:43 15-09-2024
Элен без ребят (12:32:37 15-09-2024) ибо нефиг ... Вангую демографический взрыв.
17:20:20 15-09-2024
Поднимите им налоги, аренду,лицензии, коммуналку... в 270раз