За неделю отдыха в номере с завтраком придется отдать 210 тысяч рублей

14 сентября 2024, 22:00, ИА Амител

Шерегеш / Источник фото: unsplash.com

Турпакеты на новогодние праздники в Шерегеш Кемеровской области подорожают до 270%, сообщает Mash.

По данным издания, недельный отдых в номере с завтраком будет стоить около 210 тысяч рублей.

При этом цены взлетят и на другие направления: Камчатку, Эльбрус, Териберку и Красную Поляну.

Аналитики "Авиасейлс" ранее рассказали, что российские туристы стали чаще летать в Сибирь и на восток страны.