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Mash: отдых на новогодние праздники в Шерегеше подорожает почти в три раза

За неделю отдыха в номере с завтраком придется отдать 210 тысяч рублей

14 сентября 2024, 22:00, ИА Амител

Шерегеш / Источник фото: unsplash.com
Шерегеш / Источник фото: unsplash.com

Турпакеты на новогодние праздники в Шерегеш Кемеровской области подорожают до 270%, сообщает Mash.

По данным издания, недельный отдых в номере с завтраком будет стоить около 210 тысяч рублей.

При этом цены взлетят и на другие направления: Камчатку, Эльбрус, Териберку и Красную Поляну.

Аналитики "Авиасейлс" ранее рассказали, что российские туристы стали чаще летать в Сибирь и на восток страны.

Туризм Кемеровская область

Комментарии 15

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Гость

22:06:26 14-09-2024

Местным туристам, от этих российских туристов, которые стали летать в Сибирь одни беды.

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Гость

13:28:56 15-09-2024

Гость (22:06:26 14-09-2024) Местным туристам, от этих российских туристов, которые стали... Ты когда в Москву соберешься - готов аналогичную тему выслушать?

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Гость

00:08:12 15-09-2024

- "Аналитики "Авиасейлс" ранее рассказали, что российские туристы стали чаще летать в Сибирь и на восток страны." Перекрыли иностранные лазейки, а на безрыбье и рак рыба, с инфляцией 270%

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Бдыщ!

00:19:23 15-09-2024

Дома праздник отметить не на что...

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Гость

13:28:01 15-09-2024

Бдыщ! (00:19:23 15-09-2024) Дома праздник отметить не на что... ... Работать не пробовал?

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Гость

10:37:12 16-09-2024

Гость (13:28:01 15-09-2024) Работать не пробовал?... Научи где нужно работать и кем, чтоб получать не меньше 210 тысяч.

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Правдоруб

08:26:32 15-09-2024

И всё это из за москвичей и питерцев,залезли куда их не промюсили,тараканы уродливые

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Гость

13:23:43 15-09-2024

Правдоруб (08:26:32 15-09-2024) И всё это из за москвичей и питерцев,залезли куда их не пром... никто так не ненавидит россиян, как сами россияне

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Гость

10:37:58 16-09-2024

Гость (13:23:43 15-09-2024) никто так не ненавидит россиян, как сами россияне... Потому что только русские ведут себя как свиньи

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Гость

13:29:41 15-09-2024

Правдоруб (08:26:32 15-09-2024) И всё это из за москвичей и питерцев,залезли куда их не пром... Если они такие, тогда ты кто? Тля? Перхоть?

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Гость

10:39:24 16-09-2024

Гость (13:29:41 15-09-2024) Если они такие, тогда ты кто? Тля? Перхоть?... Ну ты сегодня на год вперед навоза накидал. Ты случаем не законсперированый ли хохол?

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Гость

13:58:02 15-09-2024

Правдоруб (08:26:32 15-09-2024) И всё это из за москвичей и питерцев,залезли куда их не пром... ох уж эта зажравшаяся Москва.

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Гость из Нижнего.

01:29:07 16-09-2024

Люди добрые нас впустите?Мы из Нижнего давно к вам хотели приехать, покататься.

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Гость

10:42:20 16-09-2024

Гость из Нижнего. (01:29:07 16-09-2024) Люди добрые нас впустите?Мы из Нижнего давно к вам хотели пр... Мы то люди добрые. Но не у нас разрешений спрашивать нужно. У батюшки-царя просите, да у его смотрящих, посаженых в горах алтайских, да на шерегешах всяческих. Да, и помолиться незабудьте на карточку сбербанка.

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Сергей

10:56:04 16-09-2024

Гость из Нижнего. (01:29:07 16-09-2024) Люди добрые нас впустите?Мы из Нижнего давно к вам хотели пр... Приезжайте конечно (я правда сам не местный тоже к ним в гости приезжал из Алт. края) в самом Шерегеш атмосфера отличная конфликтов с отдыхающими никогда не было, наоборот все готовы помочь. Если не в праздники, да еще и в будни, то можно было неплохо сэкономить на проживании (раньше ездили каждый сезон иногда по два раза, но сейчас все, уже 2 года там не появлялись ...эх)

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