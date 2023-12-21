Новогодних салютов в Москве не будет

План праздничных мероприятий не предусматривает фейерверка

21 декабря 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Москве новогодняя ночь пройдет без салюта. Такое решение приняли местные власти.

"Планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено", – сказано в распоряжении, текст которого опубликовали в социальных сетях.

Отметим, что в 2022 году в Москве также не запускали фейерверки.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае определили 25 площадок для запуска салютов. Сотрудники МЧС контролируют точки продажи пиротехники.