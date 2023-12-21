Для запуска салютов в Алтайском крае определили 25 площадок
Перед новогодними праздниками проводятся рейды по местам продажи пиротехники
21 декабря 2023, 14:30, ИА Амител
В Алтайском крае сотрудники МЧС взяли на контроль специальные площадки для запуска фейерверков, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Всего в текущем году определено 25 таких площадок", – говорится в сообщении.
Также перед новогодними праздниками проводят рейды по местам продажи пиротехники: на контроль взяты 114 точек.
"Основное внимание уделяется документации на пиротехнические изделия, сертификатам соответствия, условиям хранения, а также недопущению к реализации просроченной продукции", – отметили в ведомстве.
Спасатели напомнили, что покупать пиротехнику стоит только в специализированных магазинах, а на точках должны соблюдать условия ее хранения.
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