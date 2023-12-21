Для запуска салютов в Алтайском крае определили 25 площадок

Перед новогодними праздниками проводятся рейды по местам продажи пиротехники

21 декабря 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: 22.mchs.gov.ru

В Алтайском крае сотрудники МЧС взяли на контроль специальные площадки для запуска фейерверков, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Всего в текущем году определено 25 таких площадок", – говорится в сообщении.

Также перед новогодними праздниками проводят рейды по местам продажи пиротехники: на контроль взяты 114 точек.

"Основное внимание уделяется документации на пиротехнические изделия, сертификатам соответствия, условиям хранения, а также недопущению к реализации просроченной продукции", – отметили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что покупать пиротехнику стоит только в специализированных магазинах, а на точках должны соблюдать условия ее хранения.