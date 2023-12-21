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Для запуска салютов в Алтайском крае определили 25 площадок

Перед новогодними праздниками проводятся рейды по местам продажи пиротехники

21 декабря 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: 22.mchs.gov.ru
Фото: 22.mchs.gov.ru

В Алтайском крае сотрудники МЧС взяли на контроль специальные площадки для запуска фейерверков, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Всего в текущем году определено 25 таких площадок", – говорится в сообщении.

Также перед новогодними праздниками проводят рейды по местам продажи пиротехники: на контроль взяты 114 точек.

"Основное внимание уделяется документации на пиротехнические изделия, сертификатам соответствия, условиям хранения, а также недопущению к реализации просроченной продукции", – отметили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что покупать пиротехнику стоит только в специализированных магазинах, а на точках должны соблюдать условия ее хранения.

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Комментарии 3

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Гость

14:41:54 21-12-2023

Что за точки? Кто на них должен взрывать салюты?

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Гость

14:44:28 21-12-2023

Т.е. тех кто будет пулять во дворах и т.п. будут колпашить ?

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ДВМ

15:08:31 21-12-2023

Возле вилл "определителей" уже зарезервированы пожарные расчеты

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