Власти Барнаула уточнили, сколько ещё простоит новогодний городок на Мало-Тобольской

У жителей и гостей города есть время посетить территорию ушедшего праздника

07 февраля 2023, 16:58, ИА Амител

Фото: amic.ru

В пятницу, 10 февраля, рабочие начнут разбирать новогодний городок на улице Мало-Тобольской в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, у жителей и гостей краевой столицы ещё есть время посетить праздничную площадку.

"С пешеходного участка улицы снесут горки для катания, ледовые барельефы демонтируют. Гирлянды, световые фигуры и праздничную ель отправят на хранение до следующих новогодних праздников", - отметили власти города.

Полностью завершить работы по демонтажу планируют к 17 февраля.