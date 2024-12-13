Новогодний розыгрыш от amic.ru. Дарим iPhone 15 Pro Max за подписку

Участвуйте в розыгрыше в телеграм-канале amic.ru и выиграйте крутой смартфон к Новому году

13 декабря 2024, 17:06, ИА Амител

Amic.ru проводит в своем Telegram-канале розыгрыш iPhone 15 Pro Max 256 Гб. Хотели бы получить такой новогодний подарок от нашей редакции? Тогда принимайте участие в розыгрыше и зовите друзей (это увеличит ваши шансы на победу!).

Для участия в розыгрыше необходимо:

подписаться на наш Telegram-канал;

нажать кнопку "Участвую" под постом – и все!

Итоги розыгрыша будут подведены 26.12.2024 года в 14:00 по местному времени. Все условия указаны в нашем Telegram-канале, там же можно ознакомиться с положением конкурса.