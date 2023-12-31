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Новогодний салют отменили в Горно-Алтайске

Другие праздничные мероприятия в городе состоятся

31 декабря 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Власти Республики Алтай приняли решение отказаться от проведения новогоднего салюта. Об этом рассказали во "ВКонтакте".

Остальные праздничные мероприятия, большая часть которых пройдет на площади Ленина в Горно-Алтайске, состоятся. Горожан и гостей ждет игровая программа, хоровод, эстафеты и театрализованное представление.

Автобусы в столице региона 31 декабря будут ездить до 23:00.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула также отменили новогодний салют. 

Республика Алтай Новый год

Комментарии 3

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Гость

13:29:09 31-12-2023

Чють, чють не опоздали с прогибом. Потом бы как киркоров извинялись.

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Гость

19:43:56 31-12-2023

С кого будуна. Да!!!!!!! не перевелись а только повысили квалификацию дураки в России. Неужели в угоду нациналистам религиозным радикалам?????? Так у нас светское государство, не хочешь по его законам жить вон Бог а вон порог на все четыре ветра. Мы не приграничье и нечего вгонять народ в депрессию. Такое наше время погибшим СЛАВА ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, а живым жить за них продолжая мстить убийцам и пособникам и сохранять НАРОД продолжая его традиции устои и обычаи.Одним словом идеологическая диверсия.

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Дядька

08:59:55 01-01-2024

Скрысили, впрочем как и в АК, под благовидным предлогом.

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