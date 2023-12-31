Новогодний салют отменили в Горно-Алтайске
Другие праздничные мероприятия в городе состоятся
31 декабря 2023, 13:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Власти Республики Алтай приняли решение отказаться от проведения новогоднего салюта. Об этом рассказали во "ВКонтакте".
Остальные праздничные мероприятия, большая часть которых пройдет на площади Ленина в Горно-Алтайске, состоятся. Горожан и гостей ждет игровая программа, хоровод, эстафеты и театрализованное представление.
Автобусы в столице региона 31 декабря будут ездить до 23:00.
Ранее сообщалось, что власти Барнаула также отменили новогодний салют.
13:29:09 31-12-2023
Чють, чють не опоздали с прогибом. Потом бы как киркоров извинялись.
19:43:56 31-12-2023
С кого будуна. Да!!!!!!! не перевелись а только повысили квалификацию дураки в России. Неужели в угоду нациналистам религиозным радикалам?????? Так у нас светское государство, не хочешь по его законам жить вон Бог а вон порог на все четыре ветра. Мы не приграничье и нечего вгонять народ в депрессию. Такое наше время погибшим СЛАВА ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, а живым жить за них продолжая мстить убийцам и пособникам и сохранять НАРОД продолжая его традиции устои и обычаи.Одним словом идеологическая диверсия.
08:59:55 01-01-2024
Скрысили, впрочем как и в АК, под благовидным предлогом.