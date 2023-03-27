Новомихайловское кладбище в Барнауле вырастет почти в два раза

Площадь места для захоронения увеличат на 115 га за счёт новых участков

27 марта 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле расширят Новомихайловское кладбище. Как сообщает "Банкфакс", для новых захоронений к нему присоединят три участка земли площадью 115 га. Сейчас само кладбище занимает 120 га – таким образом, его территория увеличится почти в два раза.

Постановление о переводе участков сельскохозяйственных земель в категорию, которая позволит включить их в территорию кладбища, подписал глава Алтайского края Виктор Томенко.

Отметим, что вопрос увеличения земель для захоронения умерших поднимался в Барнауле неоднократно. Вариант с расширением действующего Новомихайловского кладбища обсуждался ещё более пяти лет назад, однако ситуация "стояла на месте" до недавнего времени.