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Новомихайловское кладбище в Барнауле вырастет почти в два раза

Площадь места для захоронения увеличат на 115 га за счёт новых участков

27 марта 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле расширят Новомихайловское кладбище. Как сообщает "Банкфакс", для новых захоронений к нему присоединят три участка земли площадью 115 га. Сейчас само кладбище занимает 120 га – таким образом, его территория увеличится почти в два раза.

Постановление о переводе участков сельскохозяйственных земель в категорию, которая позволит включить их в территорию кладбища, подписал глава Алтайского края Виктор Томенко.

Отметим, что вопрос увеличения земель для захоронения умерших поднимался в Барнауле неоднократно. Вариант с расширением действующего Новомихайловского кладбища обсуждался ещё более пяти лет назад, однако ситуация "стояла на месте" до недавнего времени. 

Комментарии 9

  • Сколько можно увеличивать площади под могилы? Может быть стоит подумать об обязательной кремации особенно в городах?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, полностью согласен
    28 марта, Гость   Ответить
  • кремация не должна быть дороже захоронения. город парадоксов
    28 марта, Гость   Ответить
  • Заголовок звучит тревожно..
    28 марта, Гость   Ответить
  • звучит тревожно.. - типа план по закопкам придется выполнить любым способом?
    28 марта, Гость   Ответить
  • С ростом продолжительности жизни растут и площади кладбищ...
    28 марта, Гость   Ответить
  • Зато к родственнику невозможно рядом захоронить (хотя одно место положено, доказывать надо, что ты родственник ). Получается каждый раз новое место. В родительский день бегаешь (пока) по всему кладбищу как "гонец белое копытце".
    28 марта, Гость   Ответить
  • кремация в городах должна быть обязательной, и не дороже обычного захоронения. и колумбарий очень дорогой у нас. у меня муж там... 50 с лишним тысяч на 50 лет. но это несравнимо круче обычных могилок. туда приходишь без стресса, все чисто, есть скамеечки и можно посидеть рядом с прахом близких.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а через 50 лет, куда денут прах, если вы платить не сможете??
    28 марта, Гость   Ответить
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