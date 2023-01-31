Жители алтайского посёлка хотели отказаться от огромного кладбища

В соседнем селе на это отреагировали крайне негативно

31 января 2023, 11:15, ИА Амител

Общественные обсуждения генплана в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители коттеджного посёлка Фирсова Слобода в Первомайском районе хотели отказаться от будущего кладбища, пишет "Толк".

С таким заявлением люди обратились в администрацию Санниковского сельсовета. Затем вопрос рассмотрели во время общественных слушаний, посвящённых изменению генплана муниципального образования.

Главным доводом заявителей стала "огромнейшая площадь" для будущего кладбища – 18 га.

"Да, кладбище должно быть, но не такое огромное. Либо его нужно перенести в другое место", – сказала представительница заявителей, чем сильно возмутила соседей. Люди, в том числе, утверждали, что при росте населения и такое кладбище скоро окажется маленьким.

Глава администрации Санниковского сельсовета Елена Кудашкина отметила, что в Фирсово и Санниково осталось всего по одному кладбищу – да и на них скоро прекратят хоронить. Ближайший доступный погост находится в Новоалтайске, однако его в 2024-м также планируют закрыть. И везти покойных в таком случае придётся в Зудилово – за 30 км от Фирсово и Санниково.

Большинство сельчан в итоге проголосовали за то, чтобы оставить кладбище на том же месте и в прежних границах.

При этом люди захотели сменить функциональную зону земель сельхозназначения вокруг пока несуществующего погоста на "лесопарковую", чтобы обезопасить от застройки. И хоть, как выяснилось, надел не принадлежит муниципальному образованию, сельчан успокоили тем, что кладбище предполагает организацию санитарно-защитных зон, и жилья здесь точно не будет.