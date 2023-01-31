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Жители алтайского посёлка хотели отказаться от огромного кладбища

В соседнем селе на это отреагировали крайне негативно

31 января 2023, 11:15, ИА Амител

Общественные обсуждения генплана в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Общественные обсуждения генплана в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители коттеджного посёлка Фирсова Слобода в Первомайском районе хотели отказаться от будущего кладбища, пишет "Толк".

С таким заявлением люди обратились в администрацию Санниковского сельсовета. Затем вопрос рассмотрели во время общественных слушаний, посвящённых изменению генплана муниципального образования. 

Главным доводом заявителей стала "огромнейшая площадь" для будущего кладбища – 18 га.

"Да, кладбище должно быть, но не такое огромное. Либо его нужно перенести в другое место", – сказала представительница заявителей, чем сильно возмутила соседей. Люди, в том числе, утверждали, что при росте населения и такое кладбище скоро окажется маленьким.

Глава администрации Санниковского сельсовета Елена Кудашкина отметила, что в Фирсово и Санниково осталось всего по одному кладбищу – да и на них скоро прекратят хоронить. Ближайший доступный погост находится в Новоалтайске, однако его в 2024-м также планируют закрыть. И везти покойных в таком случае придётся в Зудилово – за 30 км от Фирсово и Санниково.

Большинство сельчан в итоге проголосовали за то, чтобы оставить кладбище на том же месте и в прежних границах.

При этом люди захотели сменить функциональную зону земель сельхозназначения вокруг пока несуществующего погоста на "лесопарковую", чтобы обезопасить от застройки. И хоть, как выяснилось, надел не принадлежит муниципальному образованию, сельчан успокоили тем, что кладбище предполагает организацию санитарно-защитных зон, и жилья здесь точно не будет.

 

Комментарии 20

  • А почему жилья то не будет? Очень удобно же
    31 января, Гость   Ответить
  • Люди, в том числе, утверждали, что при росте населения и такое кладбище скоро окажется маленьким. вот такая она жисть наша
    31 января, Гость   Ответить
  • Не переживайте. Скоро и хоронить некого будет, да и некому. Всё к тому идёт.
    31 января, Гость   Ответить
  • Дак то не жители, то "дачники". Ну как их еще назвать, если многие из этой городской тусовки, даже не желают прописываться в Фирсово. Они сюда приезжают только переспать и отдыхать. У них все в порядке: городская прописка, дети ходят в школы там, больницы тоже Барнаульские. И если не дай бог, что то случится, они все будут решать по месту своей прописке. И им "фиолетово", что умерших местных скоро даже похоронить негде будет. Одна даже предлагала покойников не хоронить, а кремировать. Другие предлагали ЛЭП, от которой запитаны сети ФС2, убрать с центральной улицы. Видите ли у нее охранная зона. И их не волнует, что когда они приобретали участки ЛЭПка уже была построена. На сегодняшний день, ни кто из них не заинтересован в Цивилизованном Развитии территории села. Одним словом небожители.
    31 января, Гость   Ответить
  • Люди, в том числе, утверждали, что при росте населения и такое кладбище скоро окажется маленьким. ------- Они точно про рост населения говорили?
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, согласно расчетов, при застройки всех земель включенных в границы Фирсово и Санниково, население Санниковского сельсовета увеличится до 25-30 тыс. человек.
    31 января, Гость   Ответить
  • Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
    31 января, Гость   Ответить
  • Не прописанные не голосуют вообще то, или что то изменилось ?
    31 января, Гость   Ответить
  • много вам денег заплатили за недокомментарии, "недо" потому что доводите извращенно информацию? Продают участки под предлогом поселка коттеджного, потом доводят что перед домом будет город, свалка регионального масштаба и ЛЭП, кладбище и рядом поля фильтрации. Принимать?. Лэп- это линия электропередач,а вот номинал напряжения 0,4 или 10 кВ это разные вещи и имеют охранную зону на порядок отличную друг от друга. Мы живем в поселке и скидываемся на все и вся,никого не просим о помощи. Надеюсь здравый смысл победит.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, приобретая участок вы что не видели, что рядом с участком проходит ЛЭП 10 кв. Если бы вас на тот момент что то не устраивало, то вы могли приобрести участок в другом месте ФС2, как это делали другие покупатели.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, так около ЛЭП дешевле было))
    31 января, Гость   Ответить
  • Главная цель застройщика, выгодно и быстро продать участки. Поэтому при продаже, как в предвыборных компаниях, даётся куча обещаний по созданию инфраструктуры, благоустройству, обеспечению комфортного проживания, и т.д. и т.п. Но, как только цель продажи достигнута, данные ранее обещания превращаются в пыль и никто из выполнять не собирается. Более того, если застройщик видет выгоду в дальнейшем освоении земель, то на обещанный ранее комфорт уже состоявшихся собственников, ему просто наплевать и их интересы будут опущены. Это то, что сегодня происходит в Фирсовой слободе 2. Считаю, что первоочередным этапом строительства, должно быть создание инфраструктуры, поскольку после продажи земель под жильё, этими вопросами заниматься никто не будет. А всё будет решаться за счёт собственников через искусственно созданные компании типа ТСН, оказывающие услуги населению с соответствующей наценкой (100-200%) на содержание аппарата управления.
    31 января, Гость   Ответить
  • Виноваты во всем вы покупатели и жители) сами. потому что если бы вы не брали участки в чистом поле при "обещании" инфраструктуры, а занимали бы (верную) позицию - сделайте дороги, лесопарк, нарежьте участки, осветите улицы, проведите коммуникации, да не на одном пятачке а на всей территории - тогда возьмем участок, во первых к вам как к покупателям был бы другой подход, а во вторых не было бы того что сейчас Да, это было бы дороже, да строителям такое не выгодно. Но покуда хапают участки в чистом поле под обещания все - так и будет. А умные люди берут там где все сложилось десятилетиями. А лучше - столетиями.. У меня все.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, да нет, наоборот дороже. По ЛЭПке 10 Кв подняли вопрос дамы с Земляничной поляны. На тот момент. это были одни из самых дорогих участков. С одной стороны участков вековой лес, с другой дорога и ЛЭПка.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, так как эта ЛЭП в 10кВ по документам появилась в период с 2019 по 2023... в Ген плане, изменения по которому вносили в 2019 году, её не было, по причине того, что ЛЭП меньше 10кВ не вносится в Генплан. А сделано это, для того чтобы дальше развивать тему с новым поселком... теперь у многих жителей дома и участки попадаю в охранную зону, только инвесторов, которые сами же продавали эти участки, сейчас меньше всего это волнует. Вот и делайте выводы, почему жители возмущены.
    31 января, Гость   Ответить
  • Строить кладбище и мусорку по соседству друг с другом, а напротив 20-этажку - это алтайские нано-технологии. Ждем журналистского расследования на эту тему
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, тому кто написал про десятилетия. Солнечная поляна. То что с ней делают разуму не поддается. Скоро бычки будут с балконов лететь и лицезреть на из жизнь. Вроде бы не новый поселок. Так вот и в сторону новой грани так же будет .
    31 января, Гость   Ответить
  • Охранная зона подле ЛЭП обладает весьма гибким свойством, например на Южном тракте новые дачники пристроились практически вплотную к опорам, а там наверняка не менее 100кв, и ничего. Говорят если присвоить жилищу статус временное то всё можно.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну как же,а приезжие из бывших республик на ПМЖ?вы что?
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, не совсем с вами согласен. А какие Слободян (застройщик ФС2) не выполнил обязанности в отношении ФС2? Коммуникации (газ, вода, дороги и эл-кие сети) построены. На сегодняшний день они все переданы в ресурсоснабжающие организации и муниципалитет. В связи с чем обязанность по содержанию дорог и коммунальных сетей лежит на муниципалитете, Газпроме и Алтайэнерго. При планировании поселка он бесплатно выделил территории под детский сад и школу. Эти участки земли он безвозмездно передал в муниципалитет. Обязанность по социальному развитию данной территории целиком и полностью лежит на Государстве, в лице администраций края, района и сельсовета. Детский сад построили. По строительству школы один сельский совет не может пробить финансирование. Помогайте, у некоторых собственников участков ФС2 имеются рычаги на администрацию края. Понятно что это не сиюминутное решение вопроса, этим вопросом нужно долго и комплексно сообща заниматься. По вопросу содержание и очистки дорог я с вами полностью согласен, это обязанность муниципалитета. На это должны выделятся деньги из бюджета. Но только они не заложены в нем в полном объёме, т.к. средства в бюджет закладываются из ходя из количества населения прописанного на территории Санниковского сельсовета. Если человек проживает на данной территории, даже может быть собственником жилья, а прописан в Барнауле, то при формировании бюджета он не учитывается в бюджете Санниковкого сельсовета. Почему сельсовет и агитирует собственников жилья прописываться на территории сел сельсовета. Поднимается вопрос транзитной дороге в следующий (будущий) микрорайон расположенный за ФС2. Изначально она планировалась пройти за территорией ФС2, в лесу, в 100 метрах от поселка. Жители ФС2 не захотели что бы она там проходила, подняли бучу, написали в разные инстанции грозные письма. Мотивировка была что будет шум, пыль и что она будет мешать им отдыхать в лесу, собирать грибы и ягоды. В результате их "деятельности" дорогу в этом месте из Генплана Санниковкого сельсовета исключили. Так как другого варианта не было, данный проезд в Генплане предусмотрели через территорию ФС2. В настоящий момент жители опомнились и до них дошло, что они сами себе "напакостили". Сейчас они предлагают вернуться к старому варианту Генплана, что бы дорога была построена в лесу. Так же было предложение, что бы она прошла по лесопарковой зоне которая прилегает сверху к ФС1. Жители 1 Слободы встретили в штыки данное предложение.
    31 января, Гость   Ответить
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