Новосибирца, который заступался за сына и напал на ребенка, не накажут

Однако теперь семьи ждут судебные тяжбы

25 октября 2024, 10:14, ИА Амител

Кулак / Фото: unsplash.com / visuals

Новосибирца, который якобы напал на ребенка, заступаясь за сына, не накажут. Как сообщает "КП-Новосибирск", не помогли в этом даже записи с камер видеонаблюдения.

Как отмечала мать мальчика Димы (имена в истории изменены), в момент происшествия она была на работе, а муж остался с семилетним сыном дома. Он разрешил ребенку покататься во дворе, а через несколько минут услышал его крик. После он рассказал родителям, что местные дети пытались отобрать самокат, а один из них, Егор, стал его пинать.

На крик во двор выбежал отец – он устроил разборки с обидчиком сына, что попало на камеры. На видео видно, как мужчина сбрасывает с велосипеда Егора. При этом женщина утверждает, что якобы пострадавший демонстративно упал.

Впрочем, взрослому, который полез разбираться с ребенком, в итоге тоже досталось: на него набросились незнакомцы. Остановились лишь тогда, когда сосед закричал, что мужчина не бил мальчика. Егор никаких серьезных травм не получил, а вот семилетнему Диме понадобилась помощь врачей.

"У сына диагностировали сотрясение, он лежал в больнице. Но последствия этого есть и сейчас: у сына большие проблемы с памятью. Он может не вспомнить, например, что в течение дня было в школе. Еще стал замкнутым, обходит стороной детей", – рассказала его мать.

Семья Димы написала заявление в полицию, а в ответ поступило заявление на них – от мамы Леши, который тоже пострадал. Но ни за одну из потасовок никто ответственности не понесет.

"Изначально по драке детей было возбуждено административное дело по статье 6.1.1 "Побои". Но его закрыли, потому что Леше, который пинал моего сына, нет 16 лет. Его только вызовут на комиссию ПДН, и все. То есть мой сын теряет память, а тому школьнику ничего не будет. Тех, кто бил мужа, не нашли, тоже дело закрыли", – добавила она.

По делу о детской драке семья Димы собирается обращаться в суд. В ответ их ждет иск от мамы Леши, которого скинул с велосипеда разъяренный папа.