Новосибирца, который заступался за сына и напал на ребенка, не накажут
Однако теперь семьи ждут судебные тяжбы
25 октября 2024, 10:14, ИА Амител
Новосибирца, который якобы напал на ребенка, заступаясь за сына, не накажут. Как сообщает "КП-Новосибирск", не помогли в этом даже записи с камер видеонаблюдения.
Как отмечала мать мальчика Димы (имена в истории изменены), в момент происшествия она была на работе, а муж остался с семилетним сыном дома. Он разрешил ребенку покататься во дворе, а через несколько минут услышал его крик. После он рассказал родителям, что местные дети пытались отобрать самокат, а один из них, Егор, стал его пинать.
На крик во двор выбежал отец – он устроил разборки с обидчиком сына, что попало на камеры. На видео видно, как мужчина сбрасывает с велосипеда Егора. При этом женщина утверждает, что якобы пострадавший демонстративно упал.
Впрочем, взрослому, который полез разбираться с ребенком, в итоге тоже досталось: на него набросились незнакомцы. Остановились лишь тогда, когда сосед закричал, что мужчина не бил мальчика. Егор никаких серьезных травм не получил, а вот семилетнему Диме понадобилась помощь врачей.
"У сына диагностировали сотрясение, он лежал в больнице. Но последствия этого есть и сейчас: у сына большие проблемы с памятью. Он может не вспомнить, например, что в течение дня было в школе. Еще стал замкнутым, обходит стороной детей", – рассказала его мать.
Семья Димы написала заявление в полицию, а в ответ поступило заявление на них – от мамы Леши, который тоже пострадал. Но ни за одну из потасовок никто ответственности не понесет.
"Изначально по драке детей было возбуждено административное дело по статье 6.1.1 "Побои". Но его закрыли, потому что Леше, который пинал моего сына, нет 16 лет. Его только вызовут на комиссию ПДН, и все. То есть мой сын теряет память, а тому школьнику ничего не будет. Тех, кто бил мужа, не нашли, тоже дело закрыли", – добавила она.
По делу о детской драке семья Димы собирается обращаться в суд. В ответ их ждет иск от мамы Леши, которого скинул с велосипеда разъяренный папа.
10:31:14 25-10-2024
Думаю каждый вынес урок из события. Егор надеюсь осознал, что за нападать толпой тоже может быть чревато.
10:32:59 25-10-2024
Бил Егор, с велосипеда скинули Лешу...
10:52:23 25-10-2024
Мальчика Диму надо отправить в секцию изучать ножевой бой. Если бы кто то кого то из детей порезал дело бы не прикрыли
11:34:28 25-10-2024
Гость (10:52:23 25-10-2024) Мальчика Диму надо отправить в секцию изучать ножевой бой. Е... ножевой?
дитенку??
в школе???
11:11:41 25-10-2024
нормальная такая подставочка от сопляков упасть под камерами да и родители зачинщиков странные не нравится когда их звиздюков за дело бьют а как они чужих детей лупят так в порядке вещей
11:55:19 25-10-2024
"Сбросил с велосипеда" - это таки не защита, а нападение. При всем возможно праведном гневе есть большая разница между ребенком и взрослым мужиком, и взрослый как бы должен это понимать. И, что характерно для многих, в тот момент не было и мысли о каких-то правовых обоснованиях. Но как только пришло осознание, что можно и поплатиться, то тут же побежали в полицию. Тут играем - тут не играем, двулично и противненько как-то.
13:37:35 25-10-2024
Гость (11:55:19 25-10-2024) "Сбросил с велосипеда" - это таки не защита, а нападение. Пр... А отобрали самокат - это не нападение? Первые полезли - за дело получили.
12:37:56 25-10-2024
Чужого ребенка никто не смеет трогать. Это табу. Только родители вправе разбираться со своими детьми. Никогда и ни при каких обстоятельствах разборка взрослого мужика с ребенком не является обоснованной. Хребет таким «мужикам» ломать надо. Разбирайся с родителями, но не с детьми.
12:48:12 25-10-2024
Гость (12:37:56 25-10-2024) Чужого ребенка никто не смеет трогать. Это табу. Только роди... А как насчет хребта тех родителей, у которых их святое чадо считает что ему дозволено всё?
13:15:08 25-10-2024
Гость (12:48:12 25-10-2024) А как насчет хребта тех родителей, у которых их святое чадо ... Так ты с родителями и разбирайся, раз ты такой спецназовец Рэмбо. Че ты к ребенку полез выяснять отношения? Он не сможет тебя окучить? Это тебе придает силы? Или с ровней бейся.
14:14:54 25-10-2024
Редкий двор обходится без драки детворы, и как правило дети сами между собой разбираются, максимум что допустимо взрослым, это разнять дерущихся, если есть желание провести профилактическую беседу с драчунами, возможно связаться с их родителями, но распускать руки на чужого ребенка недопустимо.
14:55:09 25-10-2024
ППШариков (14:14:54 25-10-2024) Редкий двор обходится без драки детворы, и как правило дети ... На ребенка-недопустимо. А как насчет зверенышей, которые толпой пинают твоего малолетнего сына?
15:44:29 25-10-2024
Гость (14:55:09 25-10-2024) На ребенка-недопустимо. А как насчет зверенышей, которые тол... Забери сына.
15:58:50 25-10-2024
ППШариков (15:44:29 25-10-2024) Забери сына.... А может, еще радикальнее совет дашь- не рожай сына? Пусть только животные размножаются?