Новосибирца осудили за тройное убийство, совершенное 30 лет назад

Все это время преступники жили по поддельным паспортам

13 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Тюрьма / Фото: pxhere.com/ru/photo/1095378

Спустя 30 лет новосибирец был осуждён за убийство оренбурженки и её беременной дочери с сыном. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В далёком 1994 году произошло жестокое тройное убийство. Житель Новосибирска и житель Омска пришли в квартиру оренбурженки под предлогом покупки обуви, так как она занималась торговлей.

Они связали хозяйку квартиры, требуя деньги. Получив отказ, они обыскали квартиру и забрали технику, верхнюю одежду и товары, которые женщина привезла из Москвы для перепродажи в Оренбурге. В это время вернулись домой сын и беременная дочь женщины.

Не желая оставлять свидетелей, мужчины убили всех. Они нанесли удары ножом, а затем задушили их верёвками и проводами.

До весны 2023 года мужчины жили по поддельным паспортам. Одного из них задержали в Омске, другого — по дороге из Самары в Новосибирск.

Суд приговорил мужчин к 9 годам 2 месяцам и 9 годам 3 месяцам лишения свободы.