Новосибирца осудили за тройное убийство, совершенное 30 лет назад
Все это время преступники жили по поддельным паспортам
13 августа 2024, 12:40, ИА Амител
Спустя 30 лет новосибирец был осуждён за убийство оренбурженки и её беременной дочери с сыном. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
В далёком 1994 году произошло жестокое тройное убийство. Житель Новосибирска и житель Омска пришли в квартиру оренбурженки под предлогом покупки обуви, так как она занималась торговлей.
Они связали хозяйку квартиры, требуя деньги. Получив отказ, они обыскали квартиру и забрали технику, верхнюю одежду и товары, которые женщина привезла из Москвы для перепродажи в Оренбурге. В это время вернулись домой сын и беременная дочь женщины.
Не желая оставлять свидетелей, мужчины убили всех. Они нанесли удары ножом, а затем задушили их верёвками и проводами.
До весны 2023 года мужчины жили по поддельным паспортам. Одного из них задержали в Омске, другого — по дороге из Самары в Новосибирск.
Суд приговорил мужчин к 9 годам 2 месяцам и 9 годам 3 месяцам лишения свободы.
12:50:45 13-08-2024
Походу как то не очень искали в далёком 1994
12:51:23 13-08-2024
В далёком 1994 году были хорошие отношения с США
13:04:44 13-08-2024
Это считай не тройное а четверное + подделка документов и всего то по 9 лет, у преступлений не должно быть сроков давности и должно быть пожизненное.
13:12:11 13-08-2024
за троих, а по факту четверых сего 9 лет???
16:34:14 13-08-2024
Гость (13:12:11 13-08-2024) за троих, а по факту четверых сего 9 лет???... а чему удивлятся если за ложное обвинение в педофилии могут пожизненное впаять