Новосибирцев разбудила незнакомка, которая пыталась влезть к ним в постель

Девушка очень сильно перебрала, перепутала двери и не смутилась людей в кровати

04 июля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Новосибирска ночью проснулись от того, что неизвестная девушка пыталась залезть к ним в постель. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам пары, ночью услышали шаги и шорох, включили свет и увидели девушку в одной футболке, которая пыталась улечься рядом с ними. На вопросы внятно ответить гостья не смогла.

Позднее оказалось, что незнакомка была очень сильно пьяна, а хозяева квартиры забыли закрыть входную дверь.

Девушку удалось выпроводить. Хозяева написали заявление в полицию.