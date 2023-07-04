Новосибирцев разбудила незнакомка, которая пыталась влезть к ним в постель
Девушка очень сильно перебрала, перепутала двери и не смутилась людей в кровати
04 июля 2023, 16:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Новосибирска ночью проснулись от того, что неизвестная девушка пыталась залезть к ним в постель. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам пары, ночью услышали шаги и шорох, включили свет и увидели девушку в одной футболке, которая пыталась улечься рядом с ними. На вопросы внятно ответить гостья не смогла.
Позднее оказалось, что незнакомка была очень сильно пьяна, а хозяева квартиры забыли закрыть входную дверь.
Девушку удалось выпроводить. Хозяева написали заявление в полицию.
16:48:12 04-07-2023
смотря какая девушка... если симпатичная, то пусть бы и прилегла...
17:11:57 04-07-2023
Гость (16:48:12 04-07-2023) смотря какая девушка... если симпатичная, то пусть бы и прил... Так там поди жена рулит, вот и не пустила деваху, а еще и заяву накатала)))))))))))
17:16:32 04-07-2023
Чего за заявление написали? О чем?
17:29:38 04-07-2023
Гость (17:16:32 04-07-2023) Чего за заявление написали? О чем?... Да ниочем! Лишь бы поныть и пожаловаться!
17:32:22 04-07-2023
Незаконное проникновение в жилище без взлома двери, в бессознательном состоянии от опьянения и в одной футболке, сопряжённое с попыткой нарушить личное пространство, путём лежания и возможного переночевания третьей в двухместной занятой кровати.
17:52:53 04-07-2023
Гость (17:32:22 04-07-2023) Незаконное проникновение в жилище без взлома двери, в бессоз... С вероятным получением от жизни всяческих удовольствий. Хотя, в таком сосстоянии удовольствие было бы сомнительным.
11:30:18 05-07-2023
Ирония судьбы 3