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Новосибирцев разбудила незнакомка, которая пыталась влезть к ним в постель

Девушка очень сильно перебрала, перепутала двери и не смутилась людей в кровати

04 июля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жители Новосибирска ночью проснулись от того, что неизвестная девушка пыталась залезть к ним в постель. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам пары, ночью услышали шаги и шорох, включили свет и увидели девушку в одной футболке, которая пыталась улечься рядом с ними. На вопросы внятно ответить гостья не смогла.

Позднее оказалось, что незнакомка была очень сильно пьяна, а хозяева квартиры забыли закрыть входную дверь. 

Девушку удалось выпроводить. Хозяева написали заявление в полицию.

Новосибирская область

Комментарии 7

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Гость

16:48:12 04-07-2023

смотря какая девушка... если симпатичная, то пусть бы и прилегла...

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Гость

17:11:57 04-07-2023

Гость (16:48:12 04-07-2023) смотря какая девушка... если симпатичная, то пусть бы и прил... Так там поди жена рулит, вот и не пустила деваху, а еще и заяву накатала)))))))))))

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Гость

17:16:32 04-07-2023

Чего за заявление написали? О чем?

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Гость

17:29:38 04-07-2023

Гость (17:16:32 04-07-2023) Чего за заявление написали? О чем?... Да ниочем! Лишь бы поныть и пожаловаться!

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Гость

17:32:22 04-07-2023

Незаконное проникновение в жилище без взлома двери, в бессознательном состоянии от опьянения и в одной футболке, сопряжённое с попыткой нарушить личное пространство, путём лежания и возможного переночевания третьей в двухместной занятой кровати.

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Гость

17:52:53 04-07-2023

Гость (17:32:22 04-07-2023) Незаконное проникновение в жилище без взлома двери, в бессоз... С вероятным получением от жизни всяческих удовольствий. Хотя, в таком сосстоянии удовольствие было бы сомнительным.

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Гость

11:30:18 05-07-2023

Ирония судьбы 3

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