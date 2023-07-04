Тела двух подростков нашли в новосибирской квартире после вечеринки
Соседи предполагают, что парень и девушка могли употреблять наркотики
04 июля 2023, 14:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Тела 17-летней девушки и 18-летнего парня обнаружили в квартире в Новосибирском Академгородке. Об этом сообщает "КП".
Местные рассказали, что молодому человеку накануне исполнилось 18. Родители уехали, а парень созвал в гости друзей и устроил вечеринку. В гости к нему пришла девушка и еще один знакомый.
Соседи предполагают, что подростки могли употреблять наркотики. Третий участник вечеринки, по словам людей, просто сбежал.
Следователи начали проверку. Экспертиза установит точную причину смерти парня и девушки.
10:00:42 05-07-2023
Естественный отбор, не жалко...