Тела двух подростков нашли в новосибирской квартире после вечеринки

Соседи предполагают, что парень и девушка могли употреблять наркотики

04 июля 2023, 14:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Тела 17-летней девушки и 18-летнего парня обнаружили в квартире в Новосибирском Академгородке. Об этом сообщает "КП".

Местные рассказали, что молодому человеку накануне исполнилось 18. Родители уехали, а парень созвал в гости друзей и устроил вечеринку. В гости к нему пришла девушка и еще один знакомый.

Соседи предполагают, что подростки могли употреблять наркотики. Третий участник вечеринки, по словам людей, просто сбежал.

Следователи начали проверку. Экспертиза установит точную причину смерти парня и девушки.