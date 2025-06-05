Новосибирцев тронуло объявление девочки, собирающей деньги "на опирацию для своей сабачки"

Однако есть подозрения, что под маской ребенка скрываются аферисты

05 июня 2025, 17:30, ИА Амител

Собака / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жители Новосибирска обратили внимание на трогательное объявление на одном из популярных сайтов, пишет "КП-Новосибирск".

Объявление написано от лица девятилетней Тани, которая рисует животных на заказ и собирает деньги на "опирацию", чтобы "спасти свою сабачку Миру".

"Мира это мoя сaмaя любимая cабaчка, oнa малeнькaя пушистaя и вceгдa cпит сo мной. Ho онa сильно забалeла. У неё что-то с животиком вращч сказали что нужна опирация на кешечнике и желудке. <...> Я рисую рисунки ваших животных. Могу нарисовать по фотографии. Цена любая, сколько вам не жалко. Хоть 1 рубль хоть больше мне правда важна каждая копеечка Я правда очень стараюсь", — написано в объявлении. (Орфография и пунктуация автора сохранены.)

Девочка также прикрепила рисунки, на которых изображены кошки, собаки и крысы. Цена рисунка – 100 рублей. Судя по описанию, Таня может рисовать маслом, акрилом, карандашом и даже выжигать по дереву.

Некоторые отзывы о ее работах доказывают достоверность этой истории. Но есть и те, кто засомневался в правдивости объявления.

"Тронула история с больной собакой. Написала, спросила, почему девочка собирает деньги, где родители? Ответили, что вместе собирают. Я спросила о том, сколько стоит операция, хотела просто помочь деньгами, рисунок мне не нужен. Сразу перестали выходить на связь. Теперь мне кажется эта история выдуманной", – пишет одна из заказчиц.

Журналисты "КП" решили проверить, действительно ли юная художница существует, и откликнулись на объявление. В ответ пришло следующее сообщение:

"Здравствуйте. Давайте я маму попрошу, она вечером вам напишет все".

Однако на связь никто так и не вышел.

Примечательно, что схожие объявления опубликовали также в Свердловской области, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. Да и отзывы о работах появились в один день, причем один за другим.

Рисунков, прикрепленных к объявлению, нет в открытом доступе в Сети. При этом находятся такие же объявления с детскими рисунками. Например, "изображу вашего питомца за любую сумму", автор – девочка из Самары.

А если за образом милой девочки скрываются мошенники?