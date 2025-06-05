Новосибирцев тронуло объявление девочки, собирающей деньги "на опирацию для своей сабачки"
Однако есть подозрения, что под маской ребенка скрываются аферисты
05 июня 2025, 17:30, ИА Амител
Жители Новосибирска обратили внимание на трогательное объявление на одном из популярных сайтов, пишет "КП-Новосибирск".
Объявление написано от лица девятилетней Тани, которая рисует животных на заказ и собирает деньги на "опирацию", чтобы "спасти свою сабачку Миру".
"Мира это мoя сaмaя любимая cабaчка, oнa малeнькaя пушистaя и вceгдa cпит сo мной. Ho онa сильно забалeла. У неё что-то с животиком вращч сказали что нужна опирация на кешечнике и желудке. <...> Я рисую рисунки ваших животных. Могу нарисовать по фотографии. Цена любая, сколько вам не жалко. Хоть 1 рубль хоть больше мне правда важна каждая копеечка Я правда очень стараюсь", — написано в объявлении. (Орфография и пунктуация автора сохранены.)
Девочка также прикрепила рисунки, на которых изображены кошки, собаки и крысы. Цена рисунка – 100 рублей. Судя по описанию, Таня может рисовать маслом, акрилом, карандашом и даже выжигать по дереву.
Некоторые отзывы о ее работах доказывают достоверность этой истории. Но есть и те, кто засомневался в правдивости объявления.
"Тронула история с больной собакой. Написала, спросила, почему девочка собирает деньги, где родители? Ответили, что вместе собирают. Я спросила о том, сколько стоит операция, хотела просто помочь деньгами, рисунок мне не нужен. Сразу перестали выходить на связь. Теперь мне кажется эта история выдуманной", – пишет одна из заказчиц.
Журналисты "КП" решили проверить, действительно ли юная художница существует, и откликнулись на объявление. В ответ пришло следующее сообщение:
"Здравствуйте. Давайте я маму попрошу, она вечером вам напишет все".
Однако на связь никто так и не вышел.
Примечательно, что схожие объявления опубликовали также в Свердловской области, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. Да и отзывы о работах появились в один день, причем один за другим.
Рисунков, прикрепленных к объявлению, нет в открытом доступе в Сети. При этом находятся такие же объявления с детскими рисунками. Например, "изображу вашего питомца за любую сумму", автор – девочка из Самары.
А если за образом милой девочки скрываются мошенники?
"Если за этим объявлением скрывается обман, то действия людей можно будет квалифицировать по статье "Мелкое хищение", потому что сумма не превышает тысячи рублей. Обманщиков может ждать либо штраф, либо административный арест на 15 суток", – пояснил адвокат Михаил Спиридонов.
17:48:14 05-06-2025
В Телеге тоже одно время отписываются студент со сложным финансовым положением просит скинуть хоть 100₽ на покушать
Я предложил ему кастрюлю свежего супа. Он так и не отозвался
17:58:31 05-06-2025
Гость (17:48:14 05-06-2025) В Телеге тоже одно время отписываются студент со сложным фин... Он и сейчас периодически, на бич-пакет для себя, и, пачку пельменей для своей престарелой и больной кошки, выпрашивает.
18:20:00 05-06-2025
Гость (17:58:31 05-06-2025) Он и сейчас периодически, на бич-пакет для себя, и, пачку пе... Это не тот, это какой-то типа полуслепой инвалид откуда-то якобы с ДВ, который в пакеты срёт ибо канализацию злые коммунальщики отключили. В прошлом году все популярные развлекательные и крупные ресурсы с форумами были забиты его "отчётами" о тратах и как ему тяжко жить
18:31:21 05-06-2025
Гость (18:20:00 05-06-2025) Это не тот, это какой-то типа полуслепой инвалид откуда-то я... Либо в вашей истории другой, либо "наш" (1-й и 2-й комментарии о ком) пытается в прыжке переобуться.
18:14:08 05-06-2025
Гость (17:48:14 05-06-2025) В Телеге тоже одно время отписываются студент со сложным фин... Который сознание от голода теряет? Появился одновременно с этой "собачкой".
18:12:15 05-06-2025
Этому разводу лет 10 в разных вариациях
18:20:56 05-06-2025
Люди стали не жалостливы. А безмерно глупы!
18:34:01 05-06-2025
Гость (18:20:56 05-06-2025) Люди стали не жалостливы. А безмерно глупы! ... Точно. Халявщикам перестали подавать. Вы еще не сильно оголодали? В голодные обмороки не падаете? Ну вы просите еслиф что, вдруг глупышку встретите.
18:52:30 05-06-2025
Собакам и кошкам быстрее, говорят, собирают на лечение, чем детям. А ещё часто на улицах "мужики" подходят и просят денег на проезд. Вроде бы просящему надо подавать , но...Был случай, бабушка хотела дать, достала кошелёк, а он вырвал его из рук и убежал.
08:02:30 06-06-2025
Вообще даже сам текст уже должен насторожить. Такие ошибки глупо делать в 9 лет. Это вообще уровень первого класса.Уж слово "врач" написать с ошибкой-это постараться надо. Либо это человек с нерусскими корнями и у него на слух другой произношение.
09:23:08 06-06-2025
гость (08:02:30 06-06-2025) Вообще даже сам текст уже должен насторожить. Такие ошибки г... это намеренное искажение что типа писал ребенок
21:33:39 06-06-2025
фото нейросеть может переделать в картину, быстро и 100 руб. Но всё же - не великая сумма