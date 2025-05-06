Жительница Казани продает кота за 3 млн рублей, чтобы закрыть ипотеку

Безумно дорогой питомец умный, смышленый, свободный и независимый

06 мая 2025, 10:35, ИА Амител

Безумно дорогой кот / Скриншот с сервиса "Авито"

Жительница Казани выставила на продажу кота за 3 млн рублей, чтобы закрыть ипотеку. На объявление, которое появилось на площадке "Авито", обратил внимание Inkazan.ru.

По словам продавца, кот бенгальской породы, очень умный, смышленый, свободный и независимый.

"Всегда общительный и составляет компанию. Не царапает ни детей, ни взрослых, предупреждает, если что-то не нравится. Любит играть во все игры, особенно догонялки", – написала девушка.

Она добавила, что у кота есть ветеринарный паспорт. Животное прививалось и обрабатывалось от паразитов в соответствии с календарем.