Жительница Казани продает кота за 3 млн рублей, чтобы закрыть ипотеку
Безумно дорогой питомец умный, смышленый, свободный и независимый
06 мая 2025, 10:35, ИА Амител
Безумно дорогой кот / Скриншот с сервиса "Авито"
Жительница Казани выставила на продажу кота за 3 млн рублей, чтобы закрыть ипотеку. На объявление, которое появилось на площадке "Авито", обратил внимание Inkazan.ru.
По словам продавца, кот бенгальской породы, очень умный, смышленый, свободный и независимый.
"Всегда общительный и составляет компанию. Не царапает ни детей, ни взрослых, предупреждает, если что-то не нравится. Любит играть во все игры, особенно догонялки", – написала девушка.
Она добавила, что у кота есть ветеринарный паспорт. Животное прививалось и обрабатывалось от паразитов в соответствии с календарем.
10:37:09 06-05-2025
под невменяшку косит, чтобы долги списать?
10:46:00 06-05-2025
Элен без ребят (10:37:09 06-05-2025) под невменяшку косит, чтобы долги списать?...
Зачем так сразу - под невменяшку. У жительницы Казани просто всё в порядке с чувством юмора. А если случайно найдётся очень богатый житель Казани, которых много и для которого 3 млн. рублей просто пыль, любящий бенгальских котов и жительниц Казани, то сделка может и состояться)))
11:34:33 06-05-2025
Гость (10:46:00 06-05-2025) Зачем так сразу - под невменяшку. У жительницы Казани пр... С новым хозяином его положительные качества могут и не проявиться.
12:32:12 06-05-2025
Гость (10:46:00 06-05-2025) Зачем так сразу - под невменяшку. У жительницы Казани пр... по виду, обычный дворовый, какой тут бенгалец
12:42:53 06-05-2025
Гость (10:46:00 06-05-2025) Зачем так сразу - под невменяшку. У жительницы Казани пр... не, стопудово косит, продавая уличного Кыс-кыса за 3 млн., и выдавая его за бенгала, цена которому 10-20 тыс.
10:50:58 06-05-2025
Ну вылитый мой Кузя! На улице котенком подобрала, умныыыыыый! 👍
13:37:25 06-05-2025
Гость (10:50:58 06-05-2025) Ну вылитый мой Кузя! На улице котенком подобрала, умныыыыыый... Походу какой то татарин тоже купил за 3 ляма. А когда понял что лоханулся то выкинул Кузю в Барнауле, чтобы кот дорогу в Казань не нашёл.
11:08:54 06-05-2025
жалко наверно расставаться.
а вдруг какой-нибудь зоофилл купит?
11:51:22 06-05-2025
Бедный кот с такой "хозяйкой". Он взрослый и ему тяжело будет у чужих людей. Ладно, если еще хорошие окажутся...
14:15:06 06-05-2025
А где фото Айгуль? Сколько лет? Какие предпочтения?
09:16:37 08-05-2025
Гость (14:15:06 06-05-2025) А где фото Айгуль? Сколько лет? Какие предпочтения?... Есть лишних три ляма, чтобы ей ипотеку закрыть? А кота потом может и оставить?
14:26:50 06-05-2025
Дожили) вся надежда на кота расплатиться с ипотекой
19:05:04 06-05-2025
дорогие пельмени получатся
10:15:38 07-05-2025
Гость (19:05:04 06-05-2025) дорогие пельмени получатся... невкусные