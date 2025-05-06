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Жительница Казани продает кота за 3 млн рублей, чтобы закрыть ипотеку

Безумно дорогой питомец умный, смышленый, свободный и независимый

06 мая 2025, 10:35, ИА Амител

Безумно дорогой кот / Скриншот с сервиса "Авито"
Безумно дорогой кот / Скриншот с сервиса "Авито"

Жительница Казани выставила на продажу кота за 3 млн рублей, чтобы закрыть ипотеку. На объявление, которое появилось на площадке "Авито", обратил внимание Inkazan.ru.

По словам продавца, кот бенгальской породы, очень умный, смышленый, свободный и независимый.

"Всегда общительный и составляет компанию. Не царапает ни детей, ни взрослых, предупреждает, если что-то не нравится. Любит играть во все игры, особенно догонялки", – написала девушка.

Она добавила, что у кота есть ветеринарный паспорт. Животное прививалось и обрабатывалось от паразитов в соответствии с календарем.

животные

Комментарии 14

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Элен без ребят

10:37:09 06-05-2025

под невменяшку косит, чтобы долги списать?

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Гость

10:46:00 06-05-2025

Элен без ребят (10:37:09 06-05-2025) под невменяшку косит, чтобы долги списать?...
Зачем так сразу - под невменяшку. У жительницы Казани просто всё в порядке с чувством юмора. А если случайно найдётся очень богатый житель Казани, которых много и для которого 3 млн. рублей просто пыль, любящий бенгальских котов и жительниц Казани, то сделка может и состояться)))

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Гость

11:34:33 06-05-2025

Гость (10:46:00 06-05-2025) Зачем так сразу - под невменяшку. У жительницы Казани пр... С новым хозяином его положительные качества могут и не проявиться.

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Гость

12:32:12 06-05-2025

Гость (10:46:00 06-05-2025) Зачем так сразу - под невменяшку. У жительницы Казани пр... по виду, обычный дворовый, какой тут бенгалец

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Элен без ребят

12:42:53 06-05-2025

Гость (10:46:00 06-05-2025) Зачем так сразу - под невменяшку. У жительницы Казани пр... не, стопудово косит, продавая уличного Кыс-кыса за 3 млн., и выдавая его за бенгала, цена которому 10-20 тыс.

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Гость

10:50:58 06-05-2025

Ну вылитый мой Кузя! На улице котенком подобрала, умныыыыыый! 👍

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Гость

13:37:25 06-05-2025

Гость (10:50:58 06-05-2025) Ну вылитый мой Кузя! На улице котенком подобрала, умныыыыыый... Походу какой то татарин тоже купил за 3 ляма. А когда понял что лоханулся то выкинул Кузю в Барнауле, чтобы кот дорогу в Казань не нашёл.

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Musik

11:08:54 06-05-2025

жалко наверно расставаться.
а вдруг какой-нибудь зоофилл купит?

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Гость

11:51:22 06-05-2025

Бедный кот с такой "хозяйкой". Он взрослый и ему тяжело будет у чужих людей. Ладно, если еще хорошие окажутся...

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Гость

14:15:06 06-05-2025

А где фото Айгуль? Сколько лет? Какие предпочтения?

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Гость

09:16:37 08-05-2025

Гость (14:15:06 06-05-2025) А где фото Айгуль? Сколько лет? Какие предпочтения?... Есть лишних три ляма, чтобы ей ипотеку закрыть? А кота потом может и оставить?

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Гость

14:26:50 06-05-2025

Дожили) вся надежда на кота расплатиться с ипотекой

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Гость

19:05:04 06-05-2025

дорогие пельмени получатся

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Musik

10:15:38 07-05-2025

Гость (19:05:04 06-05-2025) дорогие пельмени получатся... невкусные

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