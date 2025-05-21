Новосибирцы хотят наказать женщину, потратившую собранные на детский праздник деньги

Сибирячка обещала вернуть 300 тысяч, однако пока этого так и не сделала

21 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новосибирцы добиваются наказания для матери двоих детей, которая собрала почти 300 тысяч на выпускной в детском саду и пропала. Как сообщает "КП-Новосибирск", женщина утверждала, что все вернет, однако до сих пор не отдала деньги.

В 2024 году сибирячка состояла в родительском комитете и не в первый раз организовывала сборы. Поэтому когда она взяла инициативу по организации выпускного в свои руки, никто не был удивлен. Она составила список покупок и услуг, собрав по нему с родителей в среднем по 12 тысяч рублей.

"Она собирала деньги сразу с нескольких групп, потому что их выпускалось три. Общая сумма, которую ей сдали, – 298 тысяч рублей. Так много, потому что мы еще хотели отметить выпускной отдельно с ребятишками на природе. Эта женщина взяла организацию и отдыха на природе на себя. Всех заверила, что все забронировала", – рассказывали родители.

В результате мама двоих детей пропала, а родители снова собрали средства на праздник. После они написали коллективное заявление. Женщина тем временем попыталась оправдаться: по словам жительницы Новосибирска, она развелась с мужем, зарплаты на детей и аренду жилья не хватало.

"Деньги я тратила только на еду, аренду квартиры. Я плакала ночами в подушку, меня совесть грызла! Я все исправлю, верну деньги родителям", – говорила она.

Полиция после проверки прислала одной из родительниц отказ в возбуждении уголовного дела. Правоохранители решили, что данных для возбуждения уголовного дела о мошенничестве недостаточно. Обманутые мамы оказались возмущены и обратились в прокуратуру – постановление отменили, а материалы отправили на дополнительную проверку. Однако на данный момент прошло уже полгода, а родители так и не получили нового ответа от полицейских.