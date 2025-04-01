В Барнауле полицейские поймали межрегиональных сбытчиков героина из Новосибирской области

Парни устроились закладчиками в надежде быстро разбогатеть

01 апреля 2025, 11:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Полицейские благодаря бдительной жительнице Барнаула поймали межрегиональных сбытчиков героина, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что двое парней что-то закапывают в снег и фиксируют свои действия на камеру телефона.

Ближайший экипаж ППС тут же выдвинулся по адресу и задержал двух жителей Новосибирской области 2003 и 2005 годов рождения. При осмотре их автомобиля Kia Rio полицейские нашли 90 свертков с наркотиками.

Молодые люди признались в распространении запрещенных веществ и рассказали, что в январе 2025 года устроились закладчиками в интернет-магазин в надежде получить легкие деньги.

"По указанию нанимателя они забрали партию криминального товара из схрона в Новосибирске и на арендованной иномарке приехали в Барнаул с целью его сбыта бесконтактным способом", – рассказали в ведомстве.

В телефонах задержанных полицейские нашли переписку с куратором и координаты тайников. Так они обнаружили 12 закладок – в них был героин.

Парни также рассказали, что до приезда в Алтайский край они оборудовали схроны в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях.

В итоге в отношении парней возбудили уголовное дело и заключили их под стражу. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.