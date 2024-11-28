Новосибирцы остались без денег и жилья после смерти бывшего директора стройфирмы

Обвиняемый в мошенничестве экс-руководитель умер в СИЗО

28 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Земельный участок / Фото: "КП-Новосибирск"

Подозреваемый в мошенничестве новосибирский предприниматель скончался в СИЗО. По версии следствия, он открыл стройфирму и набрал заказов на 25 млн рублей. В октябре 2024 года бизнесмен вышел из состава учредителей, однако дома так и не построили. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Многодетная семья 36-летней сибирячки Лидии Дудник решила расширить жилплощадь, построив дом.

Ипотеку на строительство новосибирцы взяли с господдержкой под 7%. После этого нужно было выбрать застройщика, аккредитованного в одобрившем кредит банке. Выбор пал на "Мегадом": плохих отзывов о фирме Лидия не нашла и 18 апреля 2024 года заключила с организацией договор.

"Мне обещали, что дом сдадут в конце января 2025 года. Я спросила, можно ли чуть раньше, потому что у мужа был намечен отпуск на Новый год, хотелось отметить праздник уже в новом жилье. Фирма пошла навстречу, и пообещали сдать дом под ключ 30 декабря. Банк перевел в фирму первый транш – миллион рублей, и началось строительство", – рассказывает женщина.

Летом Лидия приехала на участок проверять работу. Увидев, что сваи вбиты ниже положенного уровня, она попросила исправить недочет. Работу переделали в конце августа.

Также банк перевел фирме второй транш за стройку. Однако настал конец сентября, а работы все еще не начинались. Женщина поехала в офис, чтобы выяснить причину. Там ей сказали, что директор фирмы Евгений Мельников вышел из состава учредителей, и теперь в фирме другое руководство.

По словам сибирячки, на вопрос о продолжении работ ей ответили: "Стройки не будет". Новый директор объяснил, что он не имеет доступа к счетам, поэтому стройки заморожены.

"Больше директор на связь не выходил. Я ездила во все офисы компании, звонила, но никакого результата не было. Спустя неделю меня добавили в группу недовольных клиентов фирмы. Если сначала нас там было 30 человек, то сейчас больше 100. Мы собрались и поехали в фирму, там встретили старого директора. Но никакого результата так и не было", – объясняет Лидия.

Возмущенные новосибирцы написали заявления в полицию. Следственный комитет завел уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

При проведении проверки стало известно, что в июле 2023 года подозреваемый зарегистрировал фирму по строительству жилых и нежилых зданий. С 27.07.2023 по 09.10.2024 новосибирец похитил деньги у восьми клиентов под предлогом оказания услуг по строительству домов. Общая сумма украденного составила более чем 25 миллионов рублей.

Экс-учредителя фирмы отправили в СИЗО, где он скончался через несколько дней.

"Мы долго добивались того, чтобы нам подтвердили смерть экс-директора. Что с ним произошло, до сих пор неясно. Кто будет отвечать за то, что нам не построили дома? В фирме есть новый директор, были еще менеджеры, которые заключали с нами договоры. Почему другие сотрудники идут как свидетели? Мы хотим, чтобы нам достроили дома. А пока мы платим деньги за воздух", – добавляет Лидия.

Следствие по делу продолжается. По словам адвоката, маловероятно, что умерший мужчина – единственный причастный к преступлению.