Среди недовольных действиями компании "Малоэтажная Сибирь" — жители двух Алтаев и Новосибирска

10 сентября 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Залитый фундамент одного из домов "Малоэтажной Сибири" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Скандал разгорелся вокруг барнаульской компании "Малоэтажная Сибирь". Десятки клиентов из разных регионов – Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области – утверждают, что заплатили организации миллионы за строительство частных домов, но в итоге ни домов, ни денег. Зато есть ипотека, которая в ближайшее время может вырасти в несколько раз. Руководство компании, по словам возмущенных, либо "кормит обещаниями", либо вообще игнорирует своих клиентов. Подробнее о ситуации – в материале amic.ru.

"Полное игнорирование"

Виктория и Дмитрий жили в съемной квартире в Горно-Алтайске и мечтали о своем доме. "Работая в ударном режиме", взяли ипотеку и купили участок в селе Кызыл-Озек. Стройку решили доверить профессионалам. Среди многих компаний выбрали "Малоэтажную Сибирь" – ее посоветовал сосед.

"Нам тогда казалось, что строительная фирма – это надежность. Выбирали из многих. Ездили в Новосибирск, встречались с местными строителями, и в Барнауле общались с несколькими застройщиками. В итоге пришли к "Малоэтажной Сибири" по совету соседа, который тоже с ними заключил договор. Они работали с сельской ипотекой. А она для нас больше подходила, чем даже льготная. Этот фактор тоже повлиял на наш выбор: потому что сельскую ипотеку дают только фирмам, у которых есть репутация", – пояснила Виктория.

Виктория и Дмитрий / Фото: amic.ru

Договор оформили в банке "Левобережный" 4 апреля 2024 года. Пара заплатила "Малоэтажной Сибири" (владелец фирмы – Иван Заикин) 5,6 млн рублей. Компания обещала построить дом за четыре месяца. Прошло пять, но работы так и не начались, рассказывает Виктория. Сначала якобы из-за того, что на участке нет электричества, затем – из-за отсутствия проезда к дому. Эти проблемы пара быстро устранила, однако только в июле представители фирмы приехали и насыпали на участок щебень, вспоминает Дмитрий:

"Мне звонит сосед и говорит, что на участок приехала техника, и сыплют щебень прямо поверх земли. То есть у нас по договоренности был фундамент – плита, под ним подушка, но ее все равно надо углублять в грунт. Они этого не сделали, просто поверх грунта посыпали, покатались и уехали, ничего не сказав. Мы пытались узнать, что это за работы, в ответ – молчание. И вот с 23 июля они молчат. Мы писали в чат, звонили, нам обещали перезвонить и не перезванивали. Полное игнорирование".

Вскоре супруги узнали, что недовольны действиями компании несколько десятков человек из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. "Коллег по несчастью" Дмитрий находил по отзывам на "Флампе" и "2ГИС". Всего ему удалось найти около 30 возмущенных.

Клиенты компании "Малоэтажная Сибирь" / Фото: amic.ru

"Сидят и ухмыляются"

Похожая ситуация – у жителя Алтайского края Сергея и его отца. Мужчины решили построить дом в селе Баюновские Ключи. Сделку тоже оформляли через банк "Левобережный". "Малоэтажной Сибири" заплатили сразу 7,2 млн рублей. 27 апреля на их участке возвели фундамент и с тех пор работ не было. Компания по-прежнему обещает уложиться в срок и построить дом к 26 марта 2025 года, однако Сергей в это уже не верит.

"Мы выбрали "Малоэтажную Сибирь", потому что у них тогда не было судебных тяжб, плюс имелась собственная техника. И еще в Баюновских Ключах не каждый готов строить, а Заикин хотел. И менеджер нам все очень расхвалила, показала красивые постройки. И вот за два года он должен нам построить дом, а мы через два года должны в нем уже прописаться, чтобы сохранить процент по сельской ипотеке. Если не пропишемся, этот процент поднимется до 16%. Для нас это неподъемные деньги", – рассказывает он.

Клиенты компании "Малоэтажная Сибирь" Сергей (справа) и его отец (в центре) / Фото: Екатерина Смолихина

С "Малоэтажной Сибирью" работали многие крупные банки – Сбербанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк. И это тоже подтверждало надежность компании, говорят ее клиенты.

Ольга и Александр хотели построить дом в микрорайоне Рощино села Фирсово Алтайского края. Заплатили первый транш – около 2 млн рублей, и за это им вырыли котлован, возвели фундамент и цоколь.

В мае 2024 года был сделан отчет по первому траншу, и 30-го числа семья перечислила второй – 2,5 млн рублей. Компания обязалась сделать стены, окна и потолки. Но до сих пор не сделала.

"Компания занимается только обещаниями. "Завтра-послезавтра", сначала якобы трудности с закупкой материала, потом оказалось, что нет каменщиков и бригад. Я с руководством встречался – сидят и ухмыляются. Мол, а попробуйте нам что-либо предъявить. Сейчас будем пробовать: писать в прокуратуру, полицию, губернатору, общественность поднимать. У них осталось два месяца до конца октября, чтобы успеть в срок, и они обещают уложиться и построить нам дом. Попросил их оформить бумагу с подробным планом, как вообще это сделать возможно, но ее нет. Думаю, им просто больше брать денег неоткуда", – считает Александр.

Александр (слева) и Ольга/ Фото: Екатерина Смолихина

"Плюс-минус та же история"

Мария и Максим Бородины заключили сделку с "Малоэтажной Сибирью" по совету риелтора. Им нужен был подрядчик для строительства дома в поселке Березовка (Алтайский край). Первый транш – 2,1 млн рублей – на строительные работы перевели 25 декабря 2023 года. 27 апреля на участке выложили фундамент. Супруги выплатили второй транш – 2,6 млн рублей. А после компания, по их словам, просто исчезла. На вопросы в строительном чате представители "Малоэтажной Сибири" не отвечали. Однако Бородиным удалось попасть на встречу с Заикиным.

"В начале июля приезжали на встречу с Заикиным, владельцем компании. Он объяснил, что сейчас пока нет бригад, строить некому, кто-то ушел на СВО, кого-то депортировали, но этот вопрос решается. Уверял, что для них важно построить дома, что это вопрос репутации. После этого они 18 июля привезли нам газобетон, и снова тишина. А срок сдачи дома – 31 октября", – говорит Мария Бородина.

Недостроенный дом семьи Бородиных / Екатерина Смолихина / amic.ru

30 октября должен быть построен дом и у Натальи Воробьевой, тоже в Березовке. Но уже пять месяцев на объекте никаких работ не ведется. Весной залили фундамент и даже построили часть стен – до окон. С мая строители не появлялись. Женщина заплатила "Малоэтажной Сибири" более 4 млн рублей.

"Мы ездили, звонили, писали. Объясняют: нет бригад и рабочих. Как люди появятся, так начнем работать – вот и весь их ответ", – рассказывает Наталья.

Недостроенный дом Натальи Воробьёвой/ Фото: предоставлено Натальей Бородиной

"Надежда умирает последней"

Житель Новосибирска Михаил заключил контракт с барнаульской фирмой на строительство дома в марте 2023 года. В банке "Левобережный" оформили сделку, одобрили сельскую ипотеку, и компании перевели сразу 6 млн рублей.

"Мы получили одобрение в банке на ипотеку и смотрели, какие застройщики у них аккредитованы. Нас устраивало все. И цена была хорошая, но не сильно дешевле, чем у остальных. От обещаний до картинок было все хорошо и красиво. Доверие было потому, что компания аккредитована во многих банках. Не только в "Левобережном", но и в Альфа-Банке, и в Сбербанке. Считал, что банк проверяет хорошо и доверяет этим людям, раз он им деньги перечисляет. Вряд ли они заинтересованы получить пустыри с фундамента за 6 миллионов рублей", – говорит Михаил.

Клиенты компании / Фото: amic.ru

По его словам, застройщик обещал построить дом гораздо раньше срока в контракте – еще до зимы 2024-го года, однако материалы на объект завезли только в конце весны – начале лета 2024-го. В начале июня, наконец, началась работа. Сделали опалубку и уехали.

"В начале июня прошли хорошие дожди. Сваи, которые они нарыли, затопило водой и глиной, испортилась точка застройки, точка фундамента. Они через месяц приехали, распилили металл, арматуру внутри, достали, прокопали заново дырки, залили фундамент 2 июля. И все, на этом стройка стоит по сей день. В конце августа они приехали, забрали бытовку и часть материалов. Я пытался узнать, писал в чат строительства, где руководство, прораб находится. Никто ничего не отвечал. Только прораб был на связи, сказал, что ему велели остановить стройку", – отметил Михаил.

Стройка по плану должна завершиться 15 марта 2025 года. И если подрядчик не начнет работы прямо сейчас, то в срок не успеет, так как скоро зима, уверен Михаил. По его словам, среди новосибирцев есть и другие недовольные "Малоэтажной Сибирью".

Участок Михаила / Фото предоставлено Михаилом

Компания, кстати, в Новосибирске все-таки вышла на связь с возмущенными клиентами и обвинила в остановке строек субподрядчика.

"Субподрядчика обвинили в том, что остановилась стройка в Новосибирске. Якобы он обманул, но без подробностей. В начале сентября они всем пообещали начать строительство до 15 октября. Но я не верю этим словам, ведь не только у нас, а в трех городах та же проблема. А там их кто кинул? Странное совпадение. Кто-то еще верит, что до 15-го они начнут – надежда ведь умирает последней. Но два человека уже обратились в полицию. После 15 октября, думаю, очнутся остальные новосибирцы и поймут, что надо что-то делать, иначе останешься с голой землей и огромным долгом", – отметил мужчина.

Михаил тоже начинал стройку по сельской ипотеке. И если через два года семья не пропишется в построенном доме, то ставка по кредиту (сейчас – 3%) взлетит до 17%. А это огромные деньги.

Сайт компании "Малоэтажная Сибирь" / Скриншот с сайта компании

"Практически 25% договора не было выполнено"

Для Варвары Мицко "Малоэтажная Сибирь" дом построила. Но – с дефектами, как утверждает женщина. Во-первых, объект сдали с задержкой на четыре месяца от запланированного срока. А во-вторых, дом оказался даже без окон, имелись и другие недочеты. Так что семье пришлось нанимать других строителей и отдельно оплачивать эти работы.

"Заикин не сделал все, что требовалось, не выполнил часть договорных обязательств. А именно – все связанное с благоустройством, часть внутренних работ. Практически 25% договора не было выполнено. А остальное сделано с очень серьезными строительными недостатками, есть заключение экспертов. В договоре – одно, а на самом деле получили другое. Даже конфигурация дома частично изменена в одностороннем порядке. Он сдал коробку посреди поля, а выдал его за готовый для проживания дом, с благоустройством и плиткой. Мы уже выиграли суд первой инстанции, но Заикин подал апелляцию. Мы на суде рассказываем, как сами все достраивали, а он выдает эти работы за свои и требует доказать, что это не их компания сделала. У нас третьими лицами заявлены люди, которые помогли нам достроиться", – рассказывает Варвара Мицко.

Дефекты дома семьи Мицко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru, собственник дома

По словам Варвары, суд встал на их сторону, и эксперты насчитали размер ущерба около 2 млн рублей.

"Суд наши исковые требования удовлетворил частично. То есть всю сумму ущерба возмещать ему не присудили. Штраф назначили минимальный, за просрочки практически не посчитали. Решение для застройщика достаточно неплохое. Мы уже были готовы согласиться на это, потому что устали судиться. Но он, похоже, не хочет ни копейки отдавать и тянет время. Я не понимаю, как такие застройщики получают аккредитацию в солидных банках и доступ к бюджетным деньгам, той же сельской ипотеке", – удивляется женщина.

Варвара Мицко (в центре) / Фото: Екатерина Смолихина

"Ночью провис потолок"

Данил летом 2023 года купил готовый дом, построенный "Малоэтажной Сибирью". Говорит, на первый взгляд все было красиво. Однако в январе 2024-го по стенам дома пошли трещины, а в марте потекла крыша. Мужчина обратился к застройщику, который должен устранять недочеты по гарантии, однако ждать рабочих пришлось долго.

"Они приехали, посмотрели трещины и сказали, что зимой не смогут это исправить, поэтому ждем до мая. В марте началось потепление, и лед начал таять, ночью провис потолок. Снял лампочку: оттуда литры воды вытекают. Залез на чердак, а у меня там все во льду. Оказалось, они плохо закрепили вентиляционные трубы, влага скапливалась и оседала в вентиляции. Труба вылетела, и вся эта вода натекла под крышу и там замерзла. Соответственно, у меня оказался намочен утеплитель, все доски на потолке, натяжной потолок провис и пошла плесень по перекрытиям крыши. Затем крышу сделали, остались только трещины. И вот по трещинам рабочие приехали в конце мая, посмотрели на все, сказали, что до 20 июня все сделают. Составили с ними акт замечаний, посмотрели, какие работы нужно выполнить, и они исчезли до конца июня. Завершились работы только в начале сентября, строительный мусор еще лежит не вывезенный", – отметил он.

Дом Данила / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru, собственник дома

Что говорят в компании?

Руководитель отдела строительства СК "Малоэтажная Сибирь" Александр Фадеев комментировать ситуацию amic.ru отказался и отправил журналистов к директору компании Ивану Заикину. До Заикина дозвониться не удалось – на телефонные звонки он не ответил. Телефон фирмы, указанный на сайте, также недоступен.

Один из бывших сотрудников отдела продаж компании, пожелавший остаться анонимным, рассказал amic.ru, что из-за жалоб клиентов на застройщика ему пришлось уволиться.

"Клиенты начинают тебе звонить, потому что от прораба и главного инженера никакой информации получить не могут. Естественно, они начинают обращаться в отдел продаж, где им ничем не могут помочь. Когда тебе постоянно, ежедневно начинают люди звонить и жаловаться, а ты не знаешь, что им ответить, это очень тяжело. В техническом отделе мне говорили, что они выйдут на объект на следующей неделе и так далее. В общем, ровно то же, что и клиентам. Поэтому пришлось уйти из компании", – говорит собеседник.

Он также отметил, что уже выступал в качестве свидетеля в полиции по этому делу. И рассказал полицейским то же самое, что и журналистам.

Amic.ru продолжит следить за ситуацией. Мы готовы предоставить слово представителям "Малоэтажной Сибири".