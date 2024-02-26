НОВОСТИОбщество

Новосибирцы увидели на небе перевернутую радугу

Небо "улыбнулось" в Академгородке

26 февраля 2024, 07:14, ИА Амител

Гало / Фото: Проноза Светлана Валерьевна / "КП-Новосибирск"
Гало / Фото: Проноза Светлана Валерьевна / "КП-Новосибирск"

Новосибирцы стали свидетелями необычного метеоявления: перевернутой радуги. Как сообщает "КП-Новосибирск", ее заметили в небе 23 февраля.

Автор фотографий Светлана Проноза рассказала, что снимки сделаны в Академгородке.

Само явление называется зенитной дугой – это один из видов гало. Она появляется в небе, когда свет падает под определенным углом и преломляется в тонком слое перистых облаков. Подобные облака находятся на высоте от 6 до 12 километров, а их основу составляют кристаллики льда.

Фото:

Подарок в конце рабочей недели. Фото яркой радуги после дождя над Барнаулом

С некоторых ракурсов можно было разглядеть и второй полукруг
НОВОСТИОбщество

Новосибирская область чудеса природы

Комментарии 3

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Элен без ребят

08:31:37 26-02-2024

красивое. только перистые облака находятся на высоте от 6 до 12 километров, а не метров.

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Гость

11:25:12 26-02-2024

Элен без ребят (08:31:37 26-02-2024) красивое. только перистые облака находятся на высоте от 6 до... там так и написано км

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Гость

12:11:14 26-02-2024

и что, даже никто не пожаловался на пропаганду всем известно чего?

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