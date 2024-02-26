Новосибирцы увидели на небе перевернутую радугу
Небо "улыбнулось" в Академгородке
26 февраля 2024, 07:14, ИА Амител
Гало / Фото: Проноза Светлана Валерьевна / "КП-Новосибирск"
Новосибирцы стали свидетелями необычного метеоявления: перевернутой радуги. Как сообщает "КП-Новосибирск", ее заметили в небе 23 февраля.
Автор фотографий Светлана Проноза рассказала, что снимки сделаны в Академгородке.
Само явление называется зенитной дугой – это один из видов гало. Она появляется в небе, когда свет падает под определенным углом и преломляется в тонком слое перистых облаков. Подобные облака находятся на высоте от 6 до 12 километров, а их основу составляют кристаллики льда.
08:31:37 26-02-2024
красивое. только перистые облака находятся на высоте от 6 до 12 километров, а не метров.
11:25:12 26-02-2024
Элен без ребят (08:31:37 26-02-2024) красивое. только перистые облака находятся на высоте от 6 до... там так и написано км
12:11:14 26-02-2024
и что, даже никто не пожаловался на пропаганду всем известно чего?