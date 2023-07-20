НОВОСТИПроисшествия

Новосибирец просверлил себе череп дома и вставил в мозг электроды для осознанных снов

Мужчина давно изучал работы нейрохирургов в Сети и проводил эксперименты на овцах

20 июля 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Новосибирский экспериментатор Михаил Радуга просверлил себе череп хозяйственной дрелью, чтобы вставить чип и контролировать осознанные сны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia

Мужчина давно изучал работы нейрохирургов в Сети и проводил эксперименты на овцах. Отработав свои навыки на пяти подопытных, он решился на уникальную операцию. Приобрел дрель, просверлил дыру и вживил электрод. 

Сам он признался, что чуть не умер в результате манипуляций, поскольку опыта не хватило – Радуга потерял около литра крови, а после все же решил лечь в больницу.

Электроды якобы помогают контролировать сновидения, а сам он считает, что смог расширить понимание человеческих возможностей.

Происшествия Новоалтайск

Комментарии 32

Avatar Picture
Гость

19:00:20 20-07-2023

А что так можно что-ли???

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:15 21-07-2023

Можно и голову себя отпилить!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:15:34 20-07-2023

ужас ужасный

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:48 20-07-2023

В психотрическую ему надо ложиться.

  45 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:23:26 20-07-2023

живодер же. у них у всех с головой не в порядке.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:55 20-07-2023

Надеюсь его положили в психиатрическую больницу?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:58:10 20-07-2023

А, он саморезы с прессшайбой и сверлом использовал или обыкновенные?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анатолий

20:58:19 20-07-2023

Назначить его министром здравоохранения, и пусть всем депутатам чипы вставит

  70 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элис

21:19:55 20-07-2023

скажите главное: овцы выжили??

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гост

22:15:29 20-07-2023

О, может мастер-классы проводить теперь

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:25:55 20-07-2023

Макита рулит

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:29 20-07-2023

Гость (19:00:20 20-07-2023) А что так можно что-ли???... Слава богу дураков на Руси матушке еще лет на сто припасено!)))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:54:15 20-07-2023

А мы всё время для остеосинтеза макиту используем. До сих пор.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

00:06:30 21-07-2023

Хочу спросить. Каким сверлом делал дырку в голове? Сверлом на 12мм. Или брал сверло на 6 мм.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

00:10:22 21-07-2023

А если сделать усы разом будет ли работать вай-фай.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Максим

00:13:02 21-07-2023

И как тебе такое Илон Маск?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:29:39 21-07-2023

Минус один)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Привет

03:10:50 21-07-2023

Могут же, когда хотят!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:23 21-07-2023

в думу готовится...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Данаец

08:13:06 21-07-2023

Во больной. Для осознанных снов никакого чипа не надо. Нужно просто хорошо владеть методами визуализации и отчасти самогипноза.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:43 21-07-2023

Данаец (08:13:06 21-07-2023) Во больной. Для осознанных снов никакого чипа не надо. Нужн... Ну, каждому своё... вот он, например, прекрасно владеет дрелью )))

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:10 21-07-2023

Данаец (08:13:06 21-07-2023) Во больной. Для осознанных снов никакого чипа не надо. Нужн... Он когда-то присвоил чужое. Думаю ему "помогли"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:34 21-07-2023

Придурок какой-то)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Обьективный

11:42:23 21-07-2023

На основании сведений СМИ, прокуратура может открывать дело. Как врач-психиатр, заявляю: Субьект совершил действие представлющее опасность для своего здоровья и здоровья окружающих (точнее подал пример угрожающего поведения неопределенному кругу лиц). Мотивы поведения субъекта не были вызваны жизненной необходимостью. Перед нами психически больной человек! ПРОКУРАТУРА!!! Завтра он может захотеть поставить "эксперимент" на близких , например на своем ребенке, или ком то из добровольных "сподвижников"! СРОЧНО, примените меры ограничительного зарактера!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:35 21-07-2023

Обьективный (11:42:23 21-07-2023) На основании сведений СМИ, прокуратура может открывать дело.... ну тау он не только может, он уже и делал подобное раньше на овцах, судьба жиыотных не известна. Так что тут явно клиника.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Нидворай

12:54:56 21-07-2023

Надо было синей изолентой обклеить дырку и всё было бы тип-топ!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:56 21-07-2023

Нидворай (12:54:56 21-07-2023) Надо было синей изолентой обклеить дырку и всё было бы тип-т... Какую именно?)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

13:24:48 21-07-2023

Он отверстие бородком размечал?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:06 21-07-2023

Это совершенно больной психически человек!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маша

16:44:19 21-07-2023

Ну вот и сказочке конец! А кто его слушал/читал тому ...пора уже определится кого они возносили. Всякому овощу своё место в палате.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:21 21-07-2023

Обьективный (11:42:23 21-07-2023) На основании сведений СМИ, прокуратура может открывать дело.... ну тогда надо открывать дела на всех звезд шоу -бизнеса. Они для того и существуют чтобы подавать пример угрожающего поведения неопределенному кругу лиц, а не для того, чтобы нас развлекать как думает большинство.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:57 21-07-2023

сестры Вачовские со свой матрицей нервно курят в сторонке

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров