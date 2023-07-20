Новосибирец просверлил себе череп дома и вставил в мозг электроды для осознанных снов
Мужчина давно изучал работы нейрохирургов в Сети и проводил эксперименты на овцах
20 июля 2023, 17:52, ИА Амител
Новосибирский экспериментатор Михаил Радуга просверлил себе череп хозяйственной дрелью, чтобы вставить чип и контролировать осознанные сны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Мужчина давно изучал работы нейрохирургов в Сети и проводил эксперименты на овцах. Отработав свои навыки на пяти подопытных, он решился на уникальную операцию. Приобрел дрель, просверлил дыру и вживил электрод.
Сам он признался, что чуть не умер в результате манипуляций, поскольку опыта не хватило – Радуга потерял около литра крови, а после все же решил лечь в больницу.
Электроды якобы помогают контролировать сновидения, а сам он считает, что смог расширить понимание человеческих возможностей.
19:00:20 20-07-2023
А что так можно что-ли???
14:02:15 21-07-2023
Можно и голову себя отпилить!!
19:15:34 20-07-2023
ужас ужасный
20:15:48 20-07-2023
В психотрическую ему надо ложиться.
20:23:26 20-07-2023
живодер же. у них у всех с головой не в порядке.
20:55:55 20-07-2023
Надеюсь его положили в психиатрическую больницу?
20:58:10 20-07-2023
А, он саморезы с прессшайбой и сверлом использовал или обыкновенные?
20:58:19 20-07-2023
Назначить его министром здравоохранения, и пусть всем депутатам чипы вставит
21:19:55 20-07-2023
скажите главное: овцы выжили??
22:15:29 20-07-2023
О, может мастер-классы проводить теперь
22:25:55 20-07-2023
Макита рулит
22:41:29 20-07-2023
Гость (19:00:20 20-07-2023) А что так можно что-ли???... Слава богу дураков на Руси матушке еще лет на сто припасено!)))
22:54:15 20-07-2023
А мы всё время для остеосинтеза макиту используем. До сих пор.
00:06:30 21-07-2023
Хочу спросить. Каким сверлом делал дырку в голове? Сверлом на 12мм. Или брал сверло на 6 мм.
00:10:22 21-07-2023
А если сделать усы разом будет ли работать вай-фай.
00:13:02 21-07-2023
И как тебе такое Илон Маск?
00:29:39 21-07-2023
Минус один)
03:10:50 21-07-2023
Могут же, когда хотят!
08:02:23 21-07-2023
в думу готовится...
08:13:06 21-07-2023
Во больной. Для осознанных снов никакого чипа не надо. Нужно просто хорошо владеть методами визуализации и отчасти самогипноза.
09:21:43 21-07-2023
Данаец (08:13:06 21-07-2023) Во больной. Для осознанных снов никакого чипа не надо. Нужн... Ну, каждому своё... вот он, например, прекрасно владеет дрелью )))
16:57:10 21-07-2023
Данаец (08:13:06 21-07-2023) Во больной. Для осознанных снов никакого чипа не надо. Нужн... Он когда-то присвоил чужое. Думаю ему "помогли"
09:57:34 21-07-2023
Придурок какой-то)))
11:42:23 21-07-2023
На основании сведений СМИ, прокуратура может открывать дело. Как врач-психиатр, заявляю: Субьект совершил действие представлющее опасность для своего здоровья и здоровья окружающих (точнее подал пример угрожающего поведения неопределенному кругу лиц). Мотивы поведения субъекта не были вызваны жизненной необходимостью. Перед нами психически больной человек! ПРОКУРАТУРА!!! Завтра он может захотеть поставить "эксперимент" на близких , например на своем ребенке, или ком то из добровольных "сподвижников"! СРОЧНО, примените меры ограничительного зарактера!
13:54:35 21-07-2023
Обьективный (11:42:23 21-07-2023) На основании сведений СМИ, прокуратура может открывать дело.... ну тау он не только может, он уже и делал подобное раньше на овцах, судьба жиыотных не известна. Так что тут явно клиника.
12:54:56 21-07-2023
Надо было синей изолентой обклеить дырку и всё было бы тип-топ!
13:01:56 21-07-2023
Нидворай (12:54:56 21-07-2023) Надо было синей изолентой обклеить дырку и всё было бы тип-т... Какую именно?)))
13:24:48 21-07-2023
Он отверстие бородком размечал?
14:03:06 21-07-2023
Это совершенно больной психически человек!
16:44:19 21-07-2023
Ну вот и сказочке конец! А кто его слушал/читал тому ...пора уже определится кого они возносили. Всякому овощу своё место в палате.
16:50:21 21-07-2023
Обьективный (11:42:23 21-07-2023) На основании сведений СМИ, прокуратура может открывать дело.... ну тогда надо открывать дела на всех звезд шоу -бизнеса. Они для того и существуют чтобы подавать пример угрожающего поведения неопределенному кругу лиц, а не для того, чтобы нас развлекать как думает большинство.
18:34:57 21-07-2023
сестры Вачовские со свой матрицей нервно курят в сторонке