Новосибирец просверлил себе череп дома и вставил в мозг электроды для осознанных снов

Мужчина давно изучал работы нейрохирургов в Сети и проводил эксперименты на овцах

20 июля 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новосибирский экспериментатор Михаил Радуга просверлил себе череп хозяйственной дрелью, чтобы вставить чип и контролировать осознанные сны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Мужчина давно изучал работы нейрохирургов в Сети и проводил эксперименты на овцах. Отработав свои навыки на пяти подопытных, он решился на уникальную операцию. Приобрел дрель, просверлил дыру и вживил электрод.

Сам он признался, что чуть не умер в результате манипуляций, поскольку опыта не хватило – Радуга потерял около литра крови, а после все же решил лечь в больницу.

Электроды якобы помогают контролировать сновидения, а сам он считает, что смог расширить понимание человеческих возможностей.