НОВОСТИПроисшествия

Школьника, тело которого нашли в коллекторе в Москве, зарезал 13-летний друг

Мальчик пришел погулять в парк вместе с другом

20 июля 2023, 14:04, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Москве задержали 13-летнего мальчика, который признался в убийстве 11-летнего друга, сообщает НТВ.

Напомним, мальчик ушел погулять 18 июля и не вернулся. Его тело с несколькими ножевыми ранениями нашли в коллекторе в московском парке в районе Каширского шоссе.

Выяснилось, что мальчик с другом пришли в парк – это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако через некоторое время из зоны отдыха вышел только один из них.

13-летний подросток сознался в содеянном, дома у него нашли одежду со следами крови. На месте преступления обнаружили нож.

Москва Происшествия дети

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:14:02 20-07-2023

Если друг оказался вдруг

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:36 20-07-2023

Животные, без относительно возрастного ценза, так не поступают! Видимо, родители.................

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

10:51:57 21-07-2023

И ему за это ничего не будет, нет даже 14 лет. Максимум спецшкола, если такие еще существуют.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров