Школьника, тело которого нашли в коллекторе в Москве, зарезал 13-летний друг
Мальчик пришел погулять в парк вместе с другом
20 июля 2023, 14:04, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Москве задержали 13-летнего мальчика, который признался в убийстве 11-летнего друга, сообщает НТВ.
Напомним, мальчик ушел погулять 18 июля и не вернулся. Его тело с несколькими ножевыми ранениями нашли в коллекторе в московском парке в районе Каширского шоссе.
Выяснилось, что мальчик с другом пришли в парк – это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако через некоторое время из зоны отдыха вышел только один из них.
13-летний подросток сознался в содеянном, дома у него нашли одежду со следами крови. На месте преступления обнаружили нож.
14:14:02 20-07-2023
Если друг оказался вдруг
15:11:36 20-07-2023
Животные, без относительно возрастного ценза, так не поступают! Видимо, родители.................
10:51:57 21-07-2023
И ему за это ничего не будет, нет даже 14 лет. Максимум спецшкола, если такие еще существуют.