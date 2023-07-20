Школьника, тело которого нашли в коллекторе в Москве, зарезал 13-летний друг

Мальчик пришел погулять в парк вместе с другом

20 июля 2023, 14:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Москве задержали 13-летнего мальчика, который признался в убийстве 11-летнего друга, сообщает НТВ.

Напомним, мальчик ушел погулять 18 июля и не вернулся. Его тело с несколькими ножевыми ранениями нашли в коллекторе в московском парке в районе Каширского шоссе.

Выяснилось, что мальчик с другом пришли в парк – это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако через некоторое время из зоны отдыха вышел только один из них.

13-летний подросток сознался в содеянном, дома у него нашли одежду со следами крови. На месте преступления обнаружили нож.