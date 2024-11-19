Новосибирец хочет забрать дочь у пытавшейся сбежать к террористам сожительницы

Мужчина считает, что девочке опасно оставаться с такой матерью

19 ноября 2024, 15:36, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

33-летний житель Новосибирска Валентин* судится с матерью своей четырехлетней дочери. Он утверждает, что ребенок находится в опасности. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Бердчанке Елене* было 20 лет, когда ее завербовали в соцсетях: новый знакомый, в которого она влюбилась, позвал в Сирию. Девушка пыталась улететь, чтобы выйти замуж, однако ее сняли почти с трапа самолета. Оказалось, что Елена собиралась попасть к "жениху" в группировку "Джебхат ан-Нусра" (отделение "Аль-Каиды", обе организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ). Следствие и суд длились год, после чего Елена два года отбывала наказание в колонии.

В конце 2019-го девушка вышла на свободу и встретила автомеханика Валентина*, с которым начала общаться на сайте знакомств. Через пару недель они съехались, а в начале 2020 года узнали, что ждут ребенка. Только тогда Елена* рассказала о своей судимости, однако избранник не воспринял это всерьез.

"Женаты мы не были. Во время беременности у Лены стали проявляться расстройства. Например, когда она психовала, могла бить себя руками по голове", – рассказал Валентин.

Отношения пары развалились после рождения дочки. По словам мужчины, молодая мать стала вести себя странно:

"Дочь часто болела, но Лена отказывалась лежать с ней в больницах. День-два там побудут, потом она домой просится. После одной из таких выписок дочку забрали в больницу с высокой температурой. Мы поругались, Лена выгнала меня из дома, и мы расстались, – говорит мужчина. – Я думаю, что еще и ее родители повлияли на это. Они внушали, что я на работе ей изменяю, потому что часто езжу в командировки", – поделился с изданием Валентин.

Позже Елена вышла замуж и родила сына, женился и Валентин. После расставания они общались только по вопросам, касающимся дочки. Девочка осталась жить с матерью, забирать ребенка надолго отец стал только с 2023 года. Через суд решили вопрос с алиментами, одежду и лекарства по просьбам Елены покупал Валентин.

Однако летом 2024 года ситуация изменилась. Девушка написала бывшему сожителю и попросила забрать ребенка.

"Она написала, что больше так не может: мол, ее муж-наркоман ушел за очередной дозой. Я прыгнул в машину и долетел за семь минут от дома до Бердска, где они жили. Забрал дочку к себе. Лена не в первый раз жаловалась мне на него. Как-то раз он избил ее на глазах у детей за то, что Лена не делает дома уборку", – уточняет Валентин.

Девочка после этого осталась жить с отцом. Оба родителя подали в суд иск на определение места жительства ребенка.

Валентин уверен, что его дочь в опасности:

"Когда к нам приходили сотрудники ПДН, дочка рассказывала, что не хочет ехать к маме, что там ее бьют, кормят одними сосисками и лапшой, что ее запирают на кухне, чтобы второй ребенок мог поспать", – перечисляет новосибирец.

Сотрудники органов опеки побывали у каждого из родителей. Соцработники заявили, что как у отца, так и у матери есть необходимые условия для проживания ребенка. Однако суд решил, что на время разбирательств ребенка лучше оставить с мамой.

"Обстоятельств, исключающих возможность проживания ребенка с мамой, не установлено", – указано в определении Первомайского районного суда.

Девочку отдали матери в присутствии судебных приставов. Однако юрист с таким решением не согласен.

"Пока дочь жила у Валентина, Елена не очень интересовалась ее состоянием. Мы представляли все факты суду, но они не были приняты во внимание. Нами подана жалоба в Верховный суд на судью, а также мы будем обжаловать данное определение", – прокомментировал юрист правового центра "Алмаз" Демьян Карякин.

Также эксперты заявляют, что если неустойчивое психологическое и психическое состояние здоровья мамы подтвердит судебная экспертиза, это может повлиять на решение суда при определении места жительства ребенка.

Судебные приставы, присутствовавшие при передаче ребенка от отца матери, рассказали, как это происходило:

"Ранее судом был определен порядок встречи ребенка и отца. Однако в августе после одной из встреч мужчина не вернул дочь домой к маме. Тогда между бывшими супругами начались судебные разбирательства об определении места жительства ребенка. Рассмотрев материалы дела, суд решил, что девочка должна проживать с матерью. Передача прошла напряженно для сторон исполнительного производства, но беспрепятственно", – заявили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Сама же Елена не общается с журналистами. По ее словам, адвокаты посоветовали ничего не разглашать.