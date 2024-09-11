Жительница Новосибирска обвиняет частный пансионат в жестоком обращении со стариками

Она отдала туда требующую постоянного ухода маму, а меньше чем через полтора месяца забрала ее в синяках, похудевшую и в чужих вещах

11 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Пожилой человек с тростью / Фото: freepik

Жительница Новосибирска обвинила частный пансионат в краже вещей и жестоком обращении со стариками. Как сообщает "КП-Новосибирск", женщина определила туда 72-летнюю маму и забрала ее позднее с синяками на ногах.

Нина Сергеевна плохо ходит и за ней нужен постоянный уход. Ее дочь посоветовалась с сестрой и братом: они решили отправить маму в частный пансионат. Все они работают, а потому присматривать за ней некому.

"Я искала учреждение в интернете и нашла вариант, который находится в Октябрьском районе. Остановилась на нем, потому что пансионат рядом с домом, пятиразовое питание. На картинках были красивые комнаты, обещали надлежащий уход", – рассказала "КП-Новосибирск" Екатерина, дочь Нины Сергеевны.

Женщина записалась на экскурсию и пришла в назначенный день. Заведующей на месте не оказалось, а потому помещения не показали, однако местный медик рассказал, что условия проживания в пансионате хорошие. Екатерина заключила договор, заплатила 39 тысяч рублей за месяц и 8 тысяч – за анализы. У матери были с собой вещи с именными этикетками, памперсы и пеленки. Десять дней дочь не пускали к пенсионерке. В пансионате объяснили, что это карантинная мера и пожилому человеку нужно адаптироваться.

Когда Екатерину пустили, она была в ужасе. Маму поселили на третьем этаже, при том, что она плохо ходит. На окнах не было штор, телевизор лишь один и то без картинки, только звук, к тому же установлен на кухне. Женщину пообещали переселить.

С тех пор дети регулярно приезжали к матери и недоумевали от происходящего. Сначала на Нине Сергеевне стала появляться чужая одежда, а на второй месяц за ней и другими постояльцами перестали присматривать. Екатерина ругалась с персоналом, однако ситуация не менялась. В результате они решили забрать маму раньше.

"Я собрала ее вещи, а она стала жаловаться на ноги. Мама была в носках, их сняли, а там синяк огромный. Спрашиваю: "Откуда?" – персонал только руками разводит. Мама сказала, что не помнит. Она вообще замкнулась в себе и первое время ни с кем из нас не разговаривала. Когда мы забирали ее, я увидела, как одна из пенсионерок вообще ела салфетку! Я чуть не заплакала. Понимаю, что человек может быть болен. Но так следите за ним! Но ощущение сложилось и такое, что просто плохо кормят", – добавила Екатерина.

Дочь пенсионерки написала заявление в пансионат на возврат денег и вещей. Однако ни того, ни другого ей пока не отдали.