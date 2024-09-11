Жительница Новосибирска обвиняет частный пансионат в жестоком обращении со стариками
Она отдала туда требующую постоянного ухода маму, а меньше чем через полтора месяца забрала ее в синяках, похудевшую и в чужих вещах
11 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Жительница Новосибирска обвинила частный пансионат в краже вещей и жестоком обращении со стариками. Как сообщает "КП-Новосибирск", женщина определила туда 72-летнюю маму и забрала ее позднее с синяками на ногах.
Нина Сергеевна плохо ходит и за ней нужен постоянный уход. Ее дочь посоветовалась с сестрой и братом: они решили отправить маму в частный пансионат. Все они работают, а потому присматривать за ней некому.
"Я искала учреждение в интернете и нашла вариант, который находится в Октябрьском районе. Остановилась на нем, потому что пансионат рядом с домом, пятиразовое питание. На картинках были красивые комнаты, обещали надлежащий уход", – рассказала "КП-Новосибирск" Екатерина, дочь Нины Сергеевны.
Женщина записалась на экскурсию и пришла в назначенный день. Заведующей на месте не оказалось, а потому помещения не показали, однако местный медик рассказал, что условия проживания в пансионате хорошие. Екатерина заключила договор, заплатила 39 тысяч рублей за месяц и 8 тысяч – за анализы. У матери были с собой вещи с именными этикетками, памперсы и пеленки. Десять дней дочь не пускали к пенсионерке. В пансионате объяснили, что это карантинная мера и пожилому человеку нужно адаптироваться.
Когда Екатерину пустили, она была в ужасе. Маму поселили на третьем этаже, при том, что она плохо ходит. На окнах не было штор, телевизор лишь один и то без картинки, только звук, к тому же установлен на кухне. Женщину пообещали переселить.
С тех пор дети регулярно приезжали к матери и недоумевали от происходящего. Сначала на Нине Сергеевне стала появляться чужая одежда, а на второй месяц за ней и другими постояльцами перестали присматривать. Екатерина ругалась с персоналом, однако ситуация не менялась. В результате они решили забрать маму раньше.
"Я собрала ее вещи, а она стала жаловаться на ноги. Мама была в носках, их сняли, а там синяк огромный. Спрашиваю: "Откуда?" – персонал только руками разводит. Мама сказала, что не помнит. Она вообще замкнулась в себе и первое время ни с кем из нас не разговаривала. Когда мы забирали ее, я увидела, как одна из пенсионерок вообще ела салфетку! Я чуть не заплакала. Понимаю, что человек может быть болен. Но так следите за ним! Но ощущение сложилось и такое, что просто плохо кормят", – добавила Екатерина.
Дочь пенсионерки написала заявление в пансионат на возврат денег и вещей. Однако ни того, ни другого ей пока не отдали.
09:36:50 11-09-2024
Ни кому кроме вас самих ваша мама не нужна
Бизнес и ни чего личного...
09:45:27 11-09-2024
Гость (09:36:50 11-09-2024) Ни кому кроме вас самих ваша мама не нужнаБизнес и ни че... Бывают ситуации, когда за мамой ухаживать должен профессионал. Просто не повезло с пансионатом. Есть хорошие.
10:31:09 11-09-2024
Гость (09:45:27 11-09-2024) Бывают ситуации, когда за мамой ухаживать должен профессиона... Назовите
Не встречал
10:40:09 11-09-2024
Гость (10:31:09 11-09-2024) НазовитеНе встречал... Мама-лежачий больной, требующий ежедневных внутривенных вливаний, массажей , круглосуточного уходаи пр. У Дочери нет медицинского образования, нет навыков массажа, есть работа, бросить которую она не может, так как нечем будет оплачивать ипотеку, и содержать маму, детей , себя
14:35:16 11-09-2024
так как нечем будет оплачивать ипотеку, и содержать маму, детей , себя-------- оплатить сиделку медсестру будет не дороже, чем частный пансионат оплачивать. Но тогда же надо приезжать к маме, готовить, убирать... а неохота брату, сестре и ей самой... пусть ваши дети вас тоже куданить потом сдадут!
21:08:31 11-09-2024
Гость (14:35:16 11-09-2024) так как нечем будет оплачивать ипотеку, и содержать маму, де... Цитирую : "никому кроме вас ваша мама не нужна". Даже приходящей сиделке
21:11:36 11-09-2024
Гость (14:35:16 11-09-2024) так как нечем будет оплачивать ипотеку, и содержать маму, де... Вы не сталкивались.... А если дочери под 60 и она тоже не вполне здорова? Да. Есть внук, но у него у самого ребёнок инвалид. Это я о своём. О наболевшем.
08:41:17 12-09-2024
Гость (14:35:16 11-09-2024) так как нечем будет оплачивать ипотеку, и содержать маму, де... ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ круглосуточный уход на одной чаше весов. Сиделка , приходящая на пару часов в день на другой чаше. Какой уход лучше?
23:12:57 11-09-2024
Гость (14:35:16 11-09-2024) так как нечем будет оплачивать ипотеку, и содержать маму, де...
Вы очень наивный человек.
Сиделка (приходящая)-3000 смена (8 часов).
А ещё 16 часов?
А вы мужчина-пенсионер-инвалид.
А маму лежачую надо три раза в сутки подмыть и переодеть.
И 4-5 раз в день покормить.
И эту еду купить и приготовить.
А ещё памперсы, пелёнки пены, кремы, лекарства.
И это хорошо если человек содержимым памперсов стены не обмазывает.
Вот и думай: сиделка или пансионат.
00:33:35 12-09-2024
Все комменты в минусах. Минусовщики из белопальтовых. Люди, не объясняйте. Им не понять.