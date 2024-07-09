Новосибирец рассказал, почему отдал гиббона Билли в барнаульский зоопарк
Жить с животным в квартире было сложно
09 июля 2024, 20:40, ИА Амител
Житель Новосибирска рассказал, что передал своего гиббона Билли в барнаульский зоопарк. Он объяснил, что принял такое решение, потому что у его питомца появились новые потребности и особенности поведения, пишет "КП-Новосибирск".
По словам мужчины, зимой Билли начал петь песни, что является одним из признаков половозрелости. Пение было долгим, протяжным и громким, поэтому мужчине стало сложно находиться с гиббоном в квартире, где есть соседи. Поэтому они переехали на дачу.
Мужчина не стал кастрировать Билли и удалять ему клыки, так как хотел, чтобы он мог продолжить род. Однако он признается, что решение отдать питомца в зоопарк далось ему нелегко, ведь он успел привязаться к обезьянке. Но он поставил интересы своего воспитанника на первое место.
21:54:19 09-07-2024
И правильно сделали!
22:11:46 09-07-2024
Мудрое и правильное решение.
08:26:16 10-07-2024
Вопрос- а как дикое животное из Юго-Восточной Азии попало в дом новосибирца? Насколько я осведомлён, это незаконно... И почему он не сплавил своего питомца в Новосибирский зоопарк?
12:12:06 10-07-2024
Гость (08:26:16 10-07-2024) Вопрос- а как дикое животное из Юго-Восточной Азии попало в ... потому что барнаульский зоопарк лучший! :)
08:40:37 10-07-2024
Достойный поступок заслуживает уважения 👍👍👍
09:17:00 10-07-2024
Парню нужна подружка.