Новосибирец рассказал, почему отдал гиббона Билли в барнаульский зоопарк

Жить с животным в квартире было сложно

09 июля 2024, 20:40, ИА Амител

Гиббон Билли / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Житель Новосибирска рассказал, что передал своего гиббона Билли в барнаульский зоопарк. Он объяснил, что принял такое решение, потому что у его питомца появились новые потребности и особенности поведения, пишет "КП-Новосибирск".

По словам мужчины, зимой Билли начал петь песни, что является одним из признаков половозрелости. Пение было долгим, протяжным и громким, поэтому мужчине стало сложно находиться с гиббоном в квартире, где есть соседи. Поэтому они переехали на дачу.

Мужчина не стал кастрировать Билли и удалять ему клыки, так как хотел, чтобы он мог продолжить род. Однако он признается, что решение отдать питомца в зоопарк далось ему нелегко, ведь он успел привязаться к обезьянке. Но он поставил интересы своего воспитанника на первое место.

