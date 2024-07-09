НОВОСТИОбщество

Новосибирец рассказал, почему отдал гиббона Билли в барнаульский зоопарк

Жить с животным в квартире было сложно

09 июля 2024, 20:40, ИА Амител

Гиббон Билли / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Гиббон Билли / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Житель Новосибирска рассказал, что передал своего гиббона Билли в барнаульский зоопарк. Он объяснил, что принял такое решение, потому что у его питомца появились новые потребности и особенности поведения, пишет "КП-Новосибирск"

По словам мужчины, зимой Билли начал петь песни, что является одним из признаков половозрелости. Пение было долгим, протяжным и громким, поэтому мужчине стало сложно находиться с гиббоном в квартире, где есть соседи. Поэтому они переехали на дачу.

Мужчина не стал кастрировать Билли и удалять ему клыки, так как хотел, чтобы он мог продолжить род. Однако он признается, что решение отдать питомца в зоопарк далось ему нелегко, ведь он успел привязаться к обезьянке. Но он поставил интересы своего воспитанника на первое место.
 

Барнаул Барнаульский зоопарк

Комментарии 6

Avatar Picture
Галина

21:54:19 09-07-2024

И правильно сделали!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:46 09-07-2024

Мудрое и правильное решение.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:16 10-07-2024

Вопрос- а как дикое животное из Юго-Восточной Азии попало в дом новосибирца? Насколько я осведомлён, это незаконно... И почему он не сплавил своего питомца в Новосибирский зоопарк?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:12:06 10-07-2024

Гость (08:26:16 10-07-2024) Вопрос- а как дикое животное из Юго-Восточной Азии попало в ... потому что барнаульский зоопарк лучший! :)

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дима

08:40:37 10-07-2024

Достойный поступок заслуживает уважения 👍👍👍

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:00 10-07-2024

Парню нужна подружка.

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров