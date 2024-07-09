Любит манго и воровать очки. Гиббон Билли поселился в барнаульском зоопарке
Примата передал зоопарку житель Новосибирска
09 июля 2024, 07:00, ИА Амител
Барнаульский зоопарк обзавелся на днях новым питомцем. Гиббона по имени Билли привез житель Новосибирска, который уже не справлялся с повзрослевшим приматом. В зоопарке Билли ждал просторный вольер, построенный специально для него.
"Билли пять лет, у него начинается период полового созревания. Даже еще не выросли клыки. С этого периода примат становится агрессивным и непредсказуемым. Лишний раз не посюсюкаешься. Такое животное сложно, а главное – неправильно содержать в квартире", – рассказывает сотрудница зоопарка Екатерина.
Сейчас Билли и сотрудники привыкают друг к другу. Гиббоны – всеядные животные: едят фрукты, овощи, червячков, мясо, яйца.
"Мы даем 1-1,5 килограмма овощей, вареное мясо. Особо нравится, как мы заметили, манго и бананы. А вот нектарины не нравятся, кидается ими. Любит воровать, особенно очки, двое очков уже примерял, поломал", – добавляет Екатерина.
Отметим, что Билли относится к настоящим гиббонам. Они обитают на деревьях и редко спускаются на землю. Передвигаются по ветвям с помощью своих рук. Живут небольшими семейными группами, состоящими из моногамных пар и их потомства. Гиббоны очень территориальны и защищают свои границы различными жестами и громкими криками.
Настоящие гиббоны обитают в Юго-Восточной Азии, на таких островах, как Борнео и Суматра, а также в западной части Явы. Это типичные обитатели густых тропических лесов, их можно встретить на высотах до 2400 м над уровнем моря.
07:27:27 09-07-2024
какая милота
08:34:07 09-07-2024
А когда холодно будет, как?
10:30:53 09-07-2024
Гость (08:34:07 09-07-2024) А когда холодно будет, как?... вот вы даже не первой сотне вдумчивых граждан, задавших этот вопрос сотрудникам.
а вообще по секрету вам сообщу - тиграм мяса не докладывают, а пускают налево. но вы никому не говорите, ок?
15:13:40 09-07-2024
Мусик (10:30:53 09-07-2024) а вообще по секрету вам сообщу - тиграм мяса не докладывают, а пускают налево. но вы никому не говорите, ок?... Представляете, сколько манго можно списать на такую большую обезьяну? Минимум 10 детишек получится обеспечить фруктом.
22:19:12 09-07-2024
Гость (15:13:40 09-07-2024) Представляете, сколько манго можно списать на такую большую... сия обезьяна взрослому человеку по колено.
12:17:10 10-07-2024
Гость (08:34:07 09-07-2024) А когда холодно будет, как?... а как интересно выживают кенгуру, павлин, пеликаны и другие обезьянки зимой?
загадка почище улыбки монализы, да?
09:01:02 09-07-2024
Грустно и жутко от увиденных фото .
10:42:27 09-07-2024
Гость (09:01:02 09-07-2024) Грустно и жутко от увиденных фото .... вступайте к джею и молчаливому бобу в общество защиты животных (сокращенно - C.L.I.T.)
там вы будете в среде единомышленников - будете обезъян спасать из рабства.
11:22:54 09-07-2024
Гость (09:01:02 09-07-2024) Грустно и жутко от увиденных фото .... Купите ему рейс на остров Борнео.
09:11:35 09-07-2024
Для холода зимний вольер построен
10:35:17 09-07-2024
за очки и сидит?
12:14:58 10-07-2024
ой, какой классный! с новосельем! :)