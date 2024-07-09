Любит манго и воровать очки. Гиббон Билли поселился в барнаульском зоопарке

Примата передал зоопарку житель Новосибирска

09 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Гиббон Билли / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Барнаульский зоопарк обзавелся на днях новым питомцем. Гиббона по имени Билли привез житель Новосибирска, который уже не справлялся с повзрослевшим приматом. В зоопарке Билли ждал просторный вольер, построенный специально для него.

"Билли пять лет, у него начинается период полового созревания. Даже еще не выросли клыки. С этого периода примат становится агрессивным и непредсказуемым. Лишний раз не посюсюкаешься. Такое животное сложно, а главное – неправильно содержать в квартире", – рассказывает сотрудница зоопарка Екатерина.

Сейчас Билли и сотрудники привыкают друг к другу. Гиббоны – всеядные животные: едят фрукты, овощи, червячков, мясо, яйца.

"Мы даем 1-1,5 килограмма овощей, вареное мясо. Особо нравится, как мы заметили, манго и бананы. А вот нектарины не нравятся, кидается ими. Любит воровать, особенно очки, двое очков уже примерял, поломал", – добавляет Екатерина.

Отметим, что Билли относится к настоящим гиббонам. Они обитают на деревьях и редко спускаются на землю. Передвигаются по ветвям с помощью своих рук. Живут небольшими семейными группами, состоящими из моногамных пар и их потомства. Гиббоны очень территориальны и защищают свои границы различными жестами и громкими криками.

Настоящие гиббоны обитают в Юго-Восточной Азии, на таких островах, как Борнео и Суматра, а также в западной части Явы. Это типичные обитатели густых тропических лесов, их можно встретить на высотах до 2400 м над уровнем моря.