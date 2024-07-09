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Любит манго и воровать очки. Гиббон Билли поселился в барнаульском зоопарке

Примата передал зоопарку житель Новосибирска

09 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Гиббон Билли / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Барнаульский зоопарк обзавелся на днях новым питомцем. Гиббона по имени Билли привез житель Новосибирска, который уже не справлялся с повзрослевшим приматом. В зоопарке Билли ждал просторный вольер, построенный специально для него. 

"Билли пять лет, у него начинается период полового созревания. Даже еще не выросли клыки. С этого периода примат становится агрессивным и непредсказуемым. Лишний раз не посюсюкаешься. Такое животное сложно, а главное – неправильно содержать в квартире", – рассказывает сотрудница зоопарка Екатерина.

Сейчас Билли и сотрудники привыкают друг к другу. Гиббоны – всеядные животные: едят фрукты, овощи, червячков, мясо, яйца.

"Мы даем 1-1,5 килограмма овощей, вареное мясо. Особо нравится, как мы заметили, манго и бананы. А вот нектарины не нравятся, кидается ими. Любит воровать, особенно очки, двое очков уже примерял, поломал", – добавляет Екатерина. 

Отметим, что Билли относится к настоящим гиббонам. Они обитают на деревьях и редко спускаются на землю. Передвигаются по ветвям с помощью своих рук. Живут небольшими семейными группами, состоящими из моногамных пар и их потомства. Гиббоны очень территориальны и защищают свои границы различными жестами и громкими криками.

Настоящие гиббоны обитают в Юго-Восточной Азии, на таких островах, как Борнео и Суматра, а также в западной части Явы. Это типичные обитатели густых тропических лесов, их можно встретить на высотах до 2400 м над уровнем моря.

фоторепортажи Барнаульский зоопарк

Комментарии 12

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кенни

07:27:27 09-07-2024

какая милота

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Гость

08:34:07 09-07-2024

А когда холодно будет, как?

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Мусик

10:30:53 09-07-2024

Гость (08:34:07 09-07-2024) А когда холодно будет, как?... вот вы даже не первой сотне вдумчивых граждан, задавших этот вопрос сотрудникам.
а вообще по секрету вам сообщу - тиграм мяса не докладывают, а пускают налево. но вы никому не говорите, ок?

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Гость

15:13:40 09-07-2024

Мусик (10:30:53 09-07-2024) а вообще по секрету вам сообщу - тиграм мяса не докладывают, а пускают налево. но вы никому не говорите, ок?... Представляете, сколько манго можно списать на такую большую обезьяну? Минимум 10 детишек получится обеспечить фруктом.

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Гость

22:19:12 09-07-2024

Гость (15:13:40 09-07-2024) Представляете, сколько манго можно списать на такую большую... сия обезьяна взрослому человеку по колено.

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Элен без ребят

12:17:10 10-07-2024

Гость (08:34:07 09-07-2024) А когда холодно будет, как?... а как интересно выживают кенгуру, павлин, пеликаны и другие обезьянки зимой?
загадка почище улыбки монализы, да?

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Гость

09:01:02 09-07-2024

Грустно и жутко от увиденных фото .

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Мусик

10:42:27 09-07-2024

Гость (09:01:02 09-07-2024) Грустно и жутко от увиденных фото .... вступайте к джею и молчаливому бобу в общество защиты животных (сокращенно - C.L.I.T.)
там вы будете в среде единомышленников - будете обезъян спасать из рабства.

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Гость

11:22:54 09-07-2024

Гость (09:01:02 09-07-2024) Грустно и жутко от увиденных фото .... Купите ему рейс на остров Борнео.

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С. Писарев

09:11:35 09-07-2024

Для холода зимний вольер построен

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Гость

10:35:17 09-07-2024

за очки и сидит?

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Элен без ребят

12:14:58 10-07-2024

ой, какой классный! с новосельем! :)

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