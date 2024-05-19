Новосибирец с гранатой устроил стрельбу во дворе из-за бывшей

В деле разбирается полиция

19 мая 2024, 16:05, ИА Амител

Граната, оставленная стрелком / Фото: Mash Siberia

Житель Новосибирска устроил стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

По словам очевидцев, мужчина подкараулил свою бывшую девушку, когда ее подвозил новый ухажер. Он напал на молодого человека свой пассии с пистолетом и гранатой.

Взрывчатка осталась лежать на асфальте после разборок, ее разминировали специалисты.

Пострадавший не обращался в полицию, но правоохранители все равно начали разбирательство.