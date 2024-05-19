Новосибирец с гранатой устроил стрельбу во дворе из-за бывшей
В деле разбирается полиция
19 мая 2024, 16:05, ИА Амител
Граната, оставленная стрелком / Фото: Mash Siberia
Житель Новосибирска устроил стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
По словам очевидцев, мужчина подкараулил свою бывшую девушку, когда ее подвозил новый ухажер. Он напал на молодого человека свой пассии с пистолетом и гранатой.
Взрывчатка осталась лежать на асфальте после разборок, ее разминировали специалисты.
Пострадавший не обращался в полицию, но правоохранители все равно начали разбирательство.
18:33:08 19-05-2024
Любовь однако...
19:10:11 19-05-2024
Эхо войны ?
20:31:26 19-05-2024
Гость (19:10:11 19-05-2024) Эхо войны ?... Эхо любви..
08:01:27 20-05-2024
С пистолетом и гранатой, молодой и годен по здоровью, походу скоро он может стать героем
09:39:24 20-05-2024
Гость (08:01:27 20-05-2024) С пистолетом и гранатой, молодой и годен по здоровью, походу... ]судя по арсеналу он уже там был
10:08:02 20-05-2024
Гость (09:39:24 20-05-2024) ... он уже там был --- значит ему судьба быть всегда там. Хорошо заработает, она его дождется