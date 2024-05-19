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Новосибирец с гранатой устроил стрельбу во дворе из-за бывшей

В деле разбирается полиция

19 мая 2024, 16:05, ИА Амител

Граната, оставленная стрелком / Фото: Mash Siberia
Граната, оставленная стрелком / Фото: Mash Siberia

Житель Новосибирска устроил стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

По словам очевидцев, мужчина подкараулил свою бывшую девушку, когда ее подвозил новый ухажер. Он напал на молодого человека свой пассии с пистолетом и гранатой. 

Взрывчатка осталась лежать на асфальте после разборок, ее разминировали специалисты.

Пострадавший не обращался в полицию, но правоохранители все равно начали разбирательство. 

Новосибирская область

Комментарии 6

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Иван

18:33:08 19-05-2024

Любовь однако...

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Гость

19:10:11 19-05-2024

Эхо войны ?

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dok_CФ

20:31:26 19-05-2024

Гость (19:10:11 19-05-2024) Эхо войны ?... Эхо любви..

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Гость

08:01:27 20-05-2024

С пистолетом и гранатой, молодой и годен по здоровью, походу скоро он может стать героем

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Гость

09:39:24 20-05-2024

Гость (08:01:27 20-05-2024) С пистолетом и гранатой, молодой и годен по здоровью, походу... ]судя по арсеналу он уже там был

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Гость

10:08:02 20-05-2024

Гость (09:39:24 20-05-2024) ... он уже там был --- значит ему судьба быть всегда там. Хорошо заработает, она его дождется

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