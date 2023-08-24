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Новосибирская блогерша заявила, что все хорошие мужики живут в Дагестане

Сибиряков она раскритиковала за неэстетичное поедание шаурмы

24 августа 2023, 09:34, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Новосибирская блогерша Kallina4ka после поездки в Дагестан раскритиковала сибирских мужчин. Пост она опубликовала в своих социальных сетях.

По словам девушки, мужчины в Дагестане красивые и ухоженные, а даже не очень симпатичные представители вкусно пахнут.

Сибирские же мужчины, по ее словам, умеют только неэстетично есть шаурму, подмигивать и отправлять реакции на фото в запрещенной, но очень популярной социальной сети.

Блогерша посоветовала всем девушкам ехать в Дагестан, потому что все "хорошие мужики" находятся там.

Светлана Яковлева / ВК

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Комментарии 10

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Гость

09:47:37 24-08-2023

Ещё одну куклу хорошо отжахали горцы) Нам то это ее счастье поровну. Вот только рот свой она зачем открывает не по прямому функционалу?

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Гость

09:58:37 24-08-2023

Так пусть шурует туда на постоянку! Чего ей тут с нами, обезьянами некультурными, мучаться...

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Гость

10:13:04 24-08-2023

Нет вопросов. Надеть на неё паранджу и депортировать в дальний кишлак.

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Гость

10:23:41 24-08-2023

И шаурму ей в рот.

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Гость

10:31:13 24-08-2023

Молодцы родители! Браво! Вырастили простигосподи!

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Гость

11:26:16 24-08-2023

Человек с такими губами не может высказать авторитетного мнения.

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Гость

11:49:23 24-08-2023

Гость (11:26:16 24-08-2023) Человек с такими губами не может высказать авторитетного мне... У нашей директрисы Анны Константиновны такие же пельмени . И с авторитетом напутано

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Гость

12:24:49 24-08-2023

Гость (11:49:23 24-08-2023) У нашей директрисы Анны Константиновны такие же пельмени . ... Пельмени со сметаной у неё в другом месте, а тут у неё "устья".

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Гость

17:31:16 24-08-2023

Очередная тупая чернильница, для которой кислый запах овечьей шкуры лучший парфюм.

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Гость

22:07:26 24-08-2023

Мужчины, вы чего так возбудились из-за слов какой-то там блоггерши? Проигнорировали бы, да и делов-то. А тут раскипятились, будто она вам в душу плюнула. Будьте выше этого.

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