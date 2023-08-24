Новосибирская блогерша заявила, что все хорошие мужики живут в Дагестане

Сибиряков она раскритиковала за неэстетичное поедание шаурмы

24 августа 2023, 09:34, ИА Амител

Кадр из видео

Новосибирская блогерша Kallina4ka после поездки в Дагестан раскритиковала сибирских мужчин. Пост она опубликовала в своих социальных сетях.

По словам девушки, мужчины в Дагестане красивые и ухоженные, а даже не очень симпатичные представители вкусно пахнут.

Сибирские же мужчины, по ее словам, умеют только неэстетично есть шаурму, подмигивать и отправлять реакции на фото в запрещенной, но очень популярной социальной сети.

Блогерша посоветовала всем девушкам ехать в Дагестан, потому что все "хорошие мужики" находятся там.