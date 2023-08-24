Новосибирская блогерша заявила, что все хорошие мужики живут в Дагестане
Сибиряков она раскритиковала за неэстетичное поедание шаурмы
24 августа 2023, 09:34, ИА Амител
Кадр из видео
Новосибирская блогерша Kallina4ka после поездки в Дагестан раскритиковала сибирских мужчин. Пост она опубликовала в своих социальных сетях.
По словам девушки, мужчины в Дагестане красивые и ухоженные, а даже не очень симпатичные представители вкусно пахнут.
Сибирские же мужчины, по ее словам, умеют только неэстетично есть шаурму, подмигивать и отправлять реакции на фото в запрещенной, но очень популярной социальной сети.
Блогерша посоветовала всем девушкам ехать в Дагестан, потому что все "хорошие мужики" находятся там.
09:47:37 24-08-2023
Ещё одну куклу хорошо отжахали горцы) Нам то это ее счастье поровну. Вот только рот свой она зачем открывает не по прямому функционалу?
09:58:37 24-08-2023
Так пусть шурует туда на постоянку! Чего ей тут с нами, обезьянами некультурными, мучаться...
10:13:04 24-08-2023
Нет вопросов. Надеть на неё паранджу и депортировать в дальний кишлак.
10:23:41 24-08-2023
И шаурму ей в рот.
10:31:13 24-08-2023
Молодцы родители! Браво! Вырастили простигосподи!
11:26:16 24-08-2023
Человек с такими губами не может высказать авторитетного мнения.
11:49:23 24-08-2023
Гость (11:26:16 24-08-2023) Человек с такими губами не может высказать авторитетного мне... У нашей директрисы Анны Константиновны такие же пельмени . И с авторитетом напутано
12:24:49 24-08-2023
Гость (11:49:23 24-08-2023) У нашей директрисы Анны Константиновны такие же пельмени . ... Пельмени со сметаной у неё в другом месте, а тут у неё "устья".
17:31:16 24-08-2023
Очередная тупая чернильница, для которой кислый запах овечьей шкуры лучший парфюм.
22:07:26 24-08-2023
Мужчины, вы чего так возбудились из-за слов какой-то там блоггерши? Проигнорировали бы, да и делов-то. А тут раскипятились, будто она вам в душу плюнула. Будьте выше этого.