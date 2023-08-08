Звезда российских треш-шоу Света Яковлева напала на человека

Пассажир метро снимал девушку, что привело ее в ярость

08 августа 2023, 11:35, ИА Амител

Блогерша и звезда трешовых ТВ-шоу Светлана Яковлева напала на человека в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадавший рассказал о том, что хотел сделать с девушкой селфи, получил отказ, но продолжил снимать Яковлеву.

Блогерша заметила это, подошла к мужчине и стала его избивать. По словам пострадавшего, он получил ушиб руки и несколько синяков.

Травмы зафиксировали у врачей, по факту случившегося началась проверка.