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Звезда российских треш-шоу Света Яковлева напала на человека

Пассажир метро снимал девушку, что привело ее в ярость

08 августа 2023, 11:35, ИА Амител

Блогерша и звезда трешовых ТВ-шоу Светлана Яковлева напала на человека в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадавший рассказал о том, что хотел сделать с девушкой селфи, получил отказ, но продолжил снимать Яковлеву.

Блогерша заметила это, подошла к мужчине и стала его избивать. По словам пострадавшего, он получил ушиб руки и несколько синяков.

Травмы зафиксировали у врачей, по факту случившегося началась проверка. 

Происшествия блогеры Нападения на людей

Комментарии 7

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Гость

12:04:45 08-08-2023

Ну дык правильно втащила покемону

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Гуммиарабик

12:31:56 08-08-2023

Звучит как " свинья напала на человека "

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Гость

12:37:41 08-08-2023

лошок какой то этот илья. всек бы раз и все

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Гость

13:16:18 08-08-2023

Пострадавший решил пропиариться за ее счет, она может накатать на него заяву за то что он снимал ее без согласия и денег синего срубить по максимуму, на дураках надо зарабатывать.

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Гость

13:36:29 08-08-2023

Гость (13:16:18 08-08-2023) Пострадавший решил пропиариться за ее счет, она может наката... Это он накатал заяву и она теперь заплатит ему за моральный и материальный ущерб по полной.

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Гость

13:29:56 08-08-2023

Провокаторы -СТРАШНЫЕ люди!

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Гость

12:01:50 24-08-2023

Пассажир метро снимал девушку ------ Амик, пишите более развернуто, снимал на телефон, например, а так просто "снимал" звучит как-то не однозначно, типа снимал проститутку.

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