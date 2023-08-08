Звезда российских треш-шоу Света Яковлева напала на человека
Пассажир метро снимал девушку, что привело ее в ярость
08 августа 2023, 11:35, ИА Амител
Блогерша и звезда трешовых ТВ-шоу Светлана Яковлева напала на человека в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пострадавший рассказал о том, что хотел сделать с девушкой селфи, получил отказ, но продолжил снимать Яковлеву.
Блогерша заметила это, подошла к мужчине и стала его избивать. По словам пострадавшего, он получил ушиб руки и несколько синяков.
Травмы зафиксировали у врачей, по факту случившегося началась проверка.
12:04:45 08-08-2023
Ну дык правильно втащила покемону
12:31:56 08-08-2023
Звучит как " свинья напала на человека "
12:37:41 08-08-2023
лошок какой то этот илья. всек бы раз и все
13:16:18 08-08-2023
Пострадавший решил пропиариться за ее счет, она может накатать на него заяву за то что он снимал ее без согласия и денег синего срубить по максимуму, на дураках надо зарабатывать.
13:36:29 08-08-2023
Гость (13:16:18 08-08-2023) Пострадавший решил пропиариться за ее счет, она может наката... Это он накатал заяву и она теперь заплатит ему за моральный и материальный ущерб по полной.
13:29:56 08-08-2023
Провокаторы -СТРАШНЫЕ люди!
12:01:50 24-08-2023
Пассажир метро снимал девушку ------ Амик, пишите более развернуто, снимал на телефон, например, а так просто "снимал" звучит как-то не однозначно, типа снимал проститутку.