Новосибирская сапбордистка спасла тонущего ребёнка

Родители в это время жарили шашлыки и не заметили пропажу мальчика

25 апреля 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Новосибирска Ульяна приехала на Обь, чтобы покататься на сапборде и спасла ребёнка. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

"Я с удовольствием плыла, с музыкой в ушах, в глаза светило солнце. И вдруг я вдалеке что-то заметила, даже не сразу поняла что, из-за отблесков на воде. Спасибо моему природному любопытству, что я тогда решила подплыть поближе. Подплываю и понимаю, что это ребёнок: он тонет, барахтает руками и периодически скрывается под водой", – рассказала Ульяна.

Она подняла мальчика на доску, закрепила и доставила до берега. Девушка вспомнила всё, чему её учили на уроках ОБЖ, смогла откачать пострадавшего.

Родители мальчика в это время веселились на берегу, жарили шашлыки и даже не заметили пропажи малыша.



Сибирячка также пожаловалась на равнодушие людей, которые видели всё, но не попытались помочь.