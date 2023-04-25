Поставили на колени и смеялись. Подробности избиения мальчика подростками на Алтае
Полиция уже установила всех участников и очевидцев произошедшего — лишь один из них ранее состоял на учёте
25 апреля 2023, 12:47, ИА Амител
В соцсетях в Алтайском крае распространяется видео с избиением подростка в Романовском районе. "КП-Барнаул" сообщает все известные подробности инцидента.
В центре самого видеоролика – мальчик, который проживает в одном из сёл района. На кадрах видно, что ребёнок от страха еле сдерживает слёзы. Голос за кадром сначала потребовал от него назвать имя, фамилию и отчество, а после приказал другим детям избить жертву.
Первой удар нанесла девочка – на кадрах видно, что она примерно на голову выше мальчика. Ребёнок пошатнулся, а она стала рассматривать его лицо, на котором остались следы побоев. После этого пострадавшего неоднократно попросили представиться, а когда он ответил обидчикам, те стали смеяться.
По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, инцидент произошёл в одном из заброшенных зданий села Романово 21 апреля, однако огласку факт получил уже после распространения ролика. Причиной публичного "наказания" мог стать конфликт с девочкой – якобы ребёнок толкнул или просто задел её рукой, когда она ехала на велосипеде. После этого дети решили поставить его на колени.
В полицию о произошедшем заявила мама пострадавшего мальчика. Сам подросток отправился на медицинское освидетельствование – серьёзных травм он не получил.
Сейчас полиция уже установила всех участников и очевидцев избиения. Все они живут в Романово и учатся в школе. Вместе с родителями они были доставлены в полицию. При этом на учёте в органах состоит лишь один из них, остальные ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.
Следком и прокуратура сейчас проводят проверки по ст. 116 УК РФ "Побои". Привлечь к ответственности выйдет лишь тех, кому исполнилось 16 лет.
13:11:14 25-04-2023
Малолетние упыри..
15:23:27 25-04-2023
учителя их школы виноваты. 1. они имели телефон в школе а учителя не отобрали 2. не проводили разьяснительную работу с детьми о том что можно делать и что нет
16:40:06 25-04-2023
Гость (15:23:27 25-04-2023) учителя их школы виноваты. 1. они имели телефон в школе а у... сказочный ты наш,1.если бы учитель посягнул бы на телефот,то минимум бы отделался выговором и тут бы подняли визг-деточку обидели, 2. не надо валить с больной головы на здоровую,учитель от слова учить,а не воспитывать
15:47:27 25-04-2023
Почему до сих пор не удалено видео?
18:53:34 25-04-2023
Знаю лично семью потерпевшего и мать и деда и дядю (родного брата матери) Этого они просто так не оставят. Это только цветочки что сейчас шум поднят. Ягодки для лиходеев издевавшихся над пацаном еще впереди. Они не знают на кого руку подняли. Отвечать придется в многократном размере. Там не только родственники, а просто соседи и знакомые да и просто односельчане еще такое устроят этим гадам. Вот увидите.
20:23:01 25-04-2023
За несовершеннолетних пусть родители ответят, за ненадлежащее воспитание