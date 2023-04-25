Поставили на колени и смеялись. Подробности избиения мальчика подростками на Алтае

Полиция уже установила всех участников и очевидцев произошедшего — лишь один из них ранее состоял на учёте

25 апреля 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В соцсетях в Алтайском крае распространяется видео с избиением подростка в Романовском районе. "КП-Барнаул" сообщает все известные подробности инцидента.

В центре самого видеоролика – мальчик, который проживает в одном из сёл района. На кадрах видно, что ребёнок от страха еле сдерживает слёзы. Голос за кадром сначала потребовал от него назвать имя, фамилию и отчество, а после приказал другим детям избить жертву.

Первой удар нанесла девочка – на кадрах видно, что она примерно на голову выше мальчика. Ребёнок пошатнулся, а она стала рассматривать его лицо, на котором остались следы побоев. После этого пострадавшего неоднократно попросили представиться, а когда он ответил обидчикам, те стали смеяться.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, инцидент произошёл в одном из заброшенных зданий села Романово 21 апреля, однако огласку факт получил уже после распространения ролика. Причиной публичного "наказания" мог стать конфликт с девочкой – якобы ребёнок толкнул или просто задел её рукой, когда она ехала на велосипеде. После этого дети решили поставить его на колени.

В полицию о произошедшем заявила мама пострадавшего мальчика. Сам подросток отправился на медицинское освидетельствование – серьёзных травм он не получил.

Сейчас полиция уже установила всех участников и очевидцев избиения. Все они живут в Романово и учатся в школе. Вместе с родителями они были доставлены в полицию. При этом на учёте в органах состоит лишь один из них, остальные ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

Следком и прокуратура сейчас проводят проверки по ст. 116 УК РФ "Побои". Привлечь к ответственности выйдет лишь тех, кому исполнилось 16 лет.