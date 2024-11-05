Сибирские спасатели с помощью сосисок и ловушки вызволили кота с необитаемого острова

Животное неделю выманивали едой

05 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Кот, найденный на острове Кораблик в Новосибирске, нежится дома / Фото: "КП-Новосибирск" / Предоставлено Еленой

В конце октября жительница Новосибирска Елена обратилась к спасателям МАСС с просьбой помочь поймать кота, который оказался на необитаемом острове Кораблик. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Остров расположен в Первомайском районе города. Там никто не живет, лишь изредка приезжают туристы. Супружеская пара из Новосибирска приплыла на остров отдохнуть и заметила кота. Его пытались поймать, но тот убежал.

На следующее утро туристы не увидели животное и решили вызвать спасателей МАСС. Оставлять его на острове было нельзя: грядут морозы и отсутствие пропитания.

Тогда специалисты установили клетку-ловушку и каждый день привозили туда еду. Голод одолел кота только через неделю, и он отправился в клетку. Затем прокатился на катере, побывал в расположении спасательного отряда "Западный" и познакомился со спасателями.

Нашедшие кота супруги не думали оставлять его себе, но позже изменили свое решение. Животное показали врачу, его здоровью ничего не угрожает.

Кота назвали Кораблик в честь необитаемого острова. Он оказался ласковым и благодарным, а от дикости и недоверчивости не осталось и следа.

Позже с сибирячкой связался хозяин Кораблика. Оказалось, что мужчина жил с питомцем на острове летом, но он пропал из виду. Новосибирец не настаивает, чтобы кота вернули: убежден, что животное находится в хороших руках.