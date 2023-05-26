Новосибирских школьников попросили заменить зарубежную песню на выпускном

У выпускников и директора разные версии того, почему от музыки отказались

26 мая 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Учеников школы № 137 с углубленным изучением иностранных языков в Новосибирске попросили на последнем звонке не использовать иностранную песню. Об этом сообщает NGS.

Как рассказала журналистам одна из выпускниц, заменить композицию попросила директор учебного заведения, ссылаясь на обстановку в стране. По словам девочки, руководитель школы заявила, что выступление детей могут снять на видео, выложить в интернет, после чего могут начаться проблемы.

При этом у директора другое объяснение. Она сказала, что попросила сменить иностранную песню на вальс, потому что это традиция.