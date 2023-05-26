Новосибирских школьников попросили заменить зарубежную песню на выпускном
У выпускников и директора разные версии того, почему от музыки отказались
26 мая 2023, 11:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Учеников школы № 137 с углубленным изучением иностранных языков в Новосибирске попросили на последнем звонке не использовать иностранную песню. Об этом сообщает NGS.
Как рассказала журналистам одна из выпускниц, заменить композицию попросила директор учебного заведения, ссылаясь на обстановку в стране. По словам девочки, руководитель школы заявила, что выступление детей могут снять на видео, выложить в интернет, после чего могут начаться проблемы.
При этом у директора другое объяснение. Она сказала, что попросила сменить иностранную песню на вальс, потому что это традиция.
11:12:15 26-05-2023
Back in the USSR
16:08:28 26-05-2023
Гость (11:12:15 26-05-2023) Back in the USSR... Кстати, отличная песня (если текст не слушать:) )
11:17:03 26-05-2023
А чем их Газманов не устраивает или шаман ??? Из иностранных пусть Наташу Порывай слушают и на Трезора смотрят.
11:19:09 26-05-2023
Moskau (Dschinghis Khan)
11:20:08 26-05-2023
Смотря какую иностранную, тут все неоднозначно.
11:28:51 26-05-2023
Лучшая песня: " Хочу мужа такого как Путин, чтобы не пил, такого как Путин, чтобы не бил, такого как Путин, чтоб не обижал, такого как Путин, чтоб не убежал!"
12:52:38 26-05-2023
Гость (11:28:51 26-05-2023) Лучшая песня: " Хочу мужа такого как Путин, чтобы не пил, та... Глупый выперд.
11:29:33 26-05-2023
"обстановка в стране" такая именно благодаря таким как эта директриса и им подобным
11:46:05 26-05-2023
Гость (11:29:33 26-05-2023) "обстановка в стране" такая именно благодаря таким как эта д... Ну да, это же она страну разваливала в 90-х, а не те, кто сейчас при власти. А по теме статьи: надо думать, где какие песни сейчас уместны. Стоит ли сейчас пропагандировать англоязычные песни, когда от английского и американского оружия умирают наши сограждане? Не припомню, чтобы во времена ВОВ на школьных линейках Хорта Весселя исполняли. Даже в школах с языковым уклоном...
12:17:38 26-05-2023
Гость (11:46:05 26-05-2023) Ну да, это же она страну разваливала в 90-х, а не те, кто се... Я тоже не слышал чтобы наши деды в Великую Отечественную Войну, советские танки фашистким алфавитном помечали ...
12:37:13 26-05-2023
Гость (11:46:05 26-05-2023) Ну да, это же она страну разваливала в 90-х, а не те, кто се... Что вы все 90-е поминаете, уж четверть века прошла. Была "обстановка в стране" в 2013 году?
13:58:49 26-05-2023
Гость (12:37:13 26-05-2023) Что вы все 90-е поминаете, уж четверть века прошла. Была "об... А не надо историю забывать. Надо помнить и думать.
12:54:21 26-05-2023
Гость (11:46:05 26-05-2023) Ну да, это же она страну разваливала в 90-х, а не те, кто се... Так вот именно, что надо ДУМАТЬ. Но многим проще жевать. Путин вот приплели, а своих мозгов ноль.
19:07:08 26-05-2023
Гость (11:46:05 26-05-2023) Ну да, это же она страну разваливала в 90-х, а не те, кто се... Не только музыку иностранную исполняют, представляете, ещё и языки иностранные изучают)))
11:45:20 26-05-2023
Гость (11:28:51 26-05-2023) Лучшая песня: " Хочу мужа такого как Путин, чтобы не пил, та... Щас "Дядя Вова мы с тобой" актуальное произведение
12:12:12 26-05-2023
Гость (11:45:20 26-05-2023) Щас "Дядя Вова мы с тобой" актуальное произведение ... А еще была песня: "А в чистом поле система Град, за нами Путин, и Сталинград"
12:07:01 26-05-2023
Бред какой-то