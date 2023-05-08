Новосибирский астрофотограф снял полет МКС над Барнаулом

Причин для поездки в столицу Алтайского края ради уникального снимка было несколько

08 мая 2023, 12:59, ИА Амител

Фото: https://vk.com/nsk360

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял полёт МКС. Снимки, сделанные рядом с Барнаулом, он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

Как объяснил Алексей, сделать крюк он решил из-за того, что Новосибирск затянут дымом от пожаров, а под Барнаулом меньшая дистанция до МКС – 470 км против 560 км.

"Не всё было гладко, но результат есть, дом на орбите пойман!" – заявил он.